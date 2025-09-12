BTS¡¦J-HOPE¡¢Âçºå¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡×Å¸¤ËÍè¾ì¡¡¡Ö»É·ãÅª¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦BTS¤ÎJ-HOPE¤¬¡¢Âçºå¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡×Å¸¤ËÍè¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÊÌÀ¤³¦¡×¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤ÎÀ¤³¦¤ËÍÏ¤±¹þ¤àBTS¡¦J-HOPE
¡¡¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ÇÀ¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥ì¥ó¥É¥»¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëJ-HOPE¤¬¡¢¥á¥¾¥ó¤ÎÁÏ¶È170¼þÇ¯¤È2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë¤òµÇ°¤·¤ÆÂçºåÃæÇ·ÅçÈþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÆ±Å¸¤ËÍè¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¥ì¥ó¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤Ç¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤ÎÎò»Ë¤ò²ò¼á¤¹¤ëËÜÅ¸¤Î²ñ´ü¤Ï¡¢17Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡Å¸Í÷²ñ¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿J-HOPE¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÊÌÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿¼¤¯°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´¶À¤¬¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢»É·ãÅª¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
