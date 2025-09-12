ÀÐÇËÁíÍý¤¬ÃÎ»ö¤¿¤Á¤ÈÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¡¡¼¡¤ÎÁíÍý¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤â
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê12Æü¡Ë¡¢´ÇÈÄÀ¯ºö¤Î¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢11¤Î¸©ÃÎ»ö¤ò´±Å¡¤Ë¾·¤¡¢°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÌ²ñ¸å¡¢»³Íü¸©¤ÎÄ¹ºêÃÎ»ö¤Ï¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤Ï¹Ô¤µÍ¤Þ¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢À¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤Ç¤¤ë¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¤¤ç¤¦¡¢´±Å¡¤Ç»³Íü¸©¤ä»°½Å¸©¤Ê¤É11¤Î¸©ÃÎ»ö¤¿¤Á¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ò¤á¤°¤ê¡ÖºÇÄãÄÂ¶â¡×¤ä¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö°åÎÅ¤ÎÊÐºß¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÌ²ñ¸å¡¢»³Íü¸©¤ÎÄ¹ºêÃÎ»ö¤ÏÃÏÊýÁÏÀ¸¤ò¼çÍ×À¯ºö¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤¿¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤¬ÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ÄÇ°¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼¡¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤ÏÀ¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤Ç¤¤ë¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
»³Íü¸©¡¡Ä¹ºê¹¬ÂÀÏº ÃÎ»ö
¡Ö¤â¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤«¼ª¾ã¤ê¤Î¤¤¤¤ÏÃ¤À¤±¤Ç¤ÏÁáÈÕ¹Ô¤µÍ¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Í×¤Ï¥ê¥¢¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¯¼£¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤¬¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È¡×
²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õ¸«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÂÐÏÃ¤Î¾ì¤¬¤â¤Ã¤ÈÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Öº£¸å¤ÎÀ¯¸¢¤Ë¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£