»°°æ½»Í§³¤¾å¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤Ø¡Ä£Í£Ó¡õ£Á£Ä¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤è¤ê³¤³°¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ
¡¡Â»³²ÊÝ¸±Âç¼ê¤Î£Í£Ó¡õ£Á£Ä¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê£È£Ä¡Ë¤¬¡¢¼ÒÌ¾¤ò¡Ö»°°æ½»Í§³¤¾å¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬£±£²Æü¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£Í£Ó¡õ£Á£Ä£È£Ä»±²¼¤Ç¡¢»°°æ½»Í§³¤¾å²ÐºÒÊÝ¸±¤È¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»³²ÊÝ¸±¤Î¹çÊ»¸å¤Î¿·²ñ¼ÒÌ¾¤Ï¡Ö»°°æ½»Í§³¤¾å¤¢¤¤¤ª¤¤Â»³²ÊÝ¸±¡×¤È¤¹¤ëÊý¸þ¤À¡£·îÆâ¤Ë¤â·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡»°°æ½»Í§³¤¾å¤È¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂ¤Ï¡¢£²£°£²£·Ç¯£´·î¤Î¹çÊ»¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¼Ò¤Î¼ÒÌ¾¤Î°ìÉô¤ò»Ä¤·¡¢´ûÂ¸¤Î¸ÜµÒ¤Ë¤â³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¯¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤Î¿·¼ÒÌ¾¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö»°°æ½»Í§³¤¾å¡×¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤â°ìÄê¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¹çÊ»¸å¤Î¿·²ñ¼Ò¤È»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤Î½êºßÃÏ¤Ï¡¢»°°æ½»Í§³¤¾å²ÐºÒÊÝ¸±¤¬ËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ½Ù²ÏÂæ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò·îÆâ¤Ë¤â·è¤á¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£