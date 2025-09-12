¿åÃå»Ñ¤¬ÏÃÂê¡¦100¥¥í½÷»Ò ÌßÅÄ¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡Ê31¡Ë¡¢¡ÈåºÎï¤¹¤®¤ë¡ÉÇØÃæ¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê½ÐÍè»ö ¡Ö¤½¤ÎÇØÃæ¤ËÄÙ¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¶î¤±È´¤±¤Æ·Ú¥È¥é¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÌßÅÄ¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡Ê31¡Ë¤¬10Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¹¡¹¤È¤·¤¿ÇØÃæ¤ËÀ¸¤¸¤¿¡¢ËàëÅÉÔ»×µÄ¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ß¤¿¤¤¡× ÌßÅÄ¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤ÎÇØÃæ¤ä¿åÃå»Ñ
¡¡»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥È108cm¡¢¥¦¥¨¥¹¥È100cm¡¢¥Ò¥Ã¥×112cm¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëÌßÅÄ¤Ï¡¢Instagram¤Ç100¥¥í½÷»Ò¤ÎÆü¾ï¤È¤·¤Æ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê°ìÌÌ¤òÊñ¤ß±£¤µ¤º¸ø³«¡£
¡¡¡ÖÈà¤¬»£±Æ¤·¤¿»ä¤ÎÇØÃæ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âåºÎï(?)¤À¤«¤éºÜ¤»¤Á¤ã¤¦¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤ë¸å¤í»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ß¤¿¤¤¤ÇÊú¤¤Ä¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö°¥½¥¤¢¤ëÇØÃæ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Àî¤Ç¿åÍ·¤Ó¤ò¤¹¤ë¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥¹¥×¡¼¥ó¤ò»ý¤Ã¤ÆÌ²¤ë¤ï¤ó¤Ñ¤¯¤Ê»Ñ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£
ÌßÅÄ¤ÎÇØÃæ¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¯¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ê¥â¥³¥ó
¡¡2025Ç¯9·î10Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥â¥³¥óÃÖ¤¾ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö#¤¹¤³¤·¼¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë #¤½¤Î·ë²Ì #¤¯¤Ã¤Ä¤¯¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤¬ÌßÅÄ¤ÎÇØÃæ¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¥Û¥Ã¥³¥ê¤¹¤ë¤Î¤è¡¢Èà»á¤µ¤ó¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¡¢¤½¤ÎÇØÃæ¤ËÄÙ¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÇØÃæ¤¬åºÎï¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë