NEWSÁýÅÄµ®µ×¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¥é¥ó¥¦¥¨¡¼ÈäÏª¤Ë¡Ö¤¹¤´¡ª¡×´ÑµÒ´¶Ã²¡¡èßÅÄµ×»Ò¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È
NEWSÁýÅÄµ®µ×¡Ê39¡Ë¤¬12Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ý¡¼¥ë¡¦¥´¥ë¥Á¥¨¡Ø¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Ù¡×¥×¥ì¥ß¥¢¸ø±é¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
ÁýÅÄ¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¿¹À±¡Ê33¡ËèßÅÄµ×»Ò¡Ê67¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤òµÇ°¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¸ÂÄê¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë¥é¥ó¥¦¥¨¡¼¤òïèÊâ¡Ê¤«¤Ã¤Ý¡Ë¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¡ª¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤¿¡£èßÅÄ¤Î¼ê¤ò°ú¤¤¤Æ¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢Çï¼ê³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¥é¥ó¥¦¥¨¡¼¤òÊâ¤¤¤¿ÁýÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ËÎ¢¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤°áÁõ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éÄÌ¤Ã¤Æ¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹âÍÈ¡£ËÜÊÔ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÈÖ¥ß¥¹¤é¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²Î¤È¥À¥ó¥¹¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡×¤È¥Ü¥±¤ë°ìËë¤â¡£»Ê²ñ¼Ô¤ò¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¤µ¤»¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
Æ±¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥ã¥ó¥Ý¡¼¥ë¡¦¥´¥ë¥Á¥¨»á¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¯ÉñÂæ¡£ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁýÅÄ¤Ï¡Ö¥é¥ó¥¦¥¨¡¼¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿°áÁõ¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ÎÊý¤¬Ãå¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ì¿¤¬Æþ¤ë´¶¤¸¤òÀ¸¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥É¥ó¥Ê¤¬ÃåÍÑ¤·¡¢°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡Ê¤Õ¤¦¤Ó¡Ë¤·¤¿¡Ö¥³¡¼¥ó¥Ö¥é¡×¤ä¥´¥ë¥Á¥¨¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤Î¥Þ¥ê¥ó¥Ü¡¼¥À¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ñ¥ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¾þ¤Ã¤¿¥ª¡¼¥È¥¯¥Á¥å¡¼¥ë200Ãå°Ê¾å¤Îµ®½Å¤Ê°áÁõ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£èßÅÄ¤Ï¡Ö²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ê°áÁõ¤¬¡Ë200ÅÀ¡£¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¥ç¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Î»¿¡£¿¹¤Ï¡Ö¥´¥ë¥Á¥¨¤Î¿ÍÀ¸¡¢À¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÉñÂæ¤È¤¤¤¦Áí¹ç·Ý½Ñ¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¼¤¤¤¿¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±¥·¥ç¡¼¤Ï12Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦ÅìµÞ¥·¥¢¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ö¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£