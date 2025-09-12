ËÜÅÄË¾·ë¡¢»Ð¤Î±Ç²è½Ð±éÃÎ¤é¤º¡Öº£¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤È»£±Æ¤·¤Æ¤ë¤è¡×ÃçÎÉ¤¤ÇÐÍ¥¤«¤éÊó¹ð
½÷Í¥ËÜÅÄË¾·ë¡Ê21¡Ë¤¬12Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖËÜÅÄË¾·ë¤Î¥ß¥æ¥³¥ì¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î»Ð¡¢¿¿ô¥¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤Î½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
Ë¾·ë¤Ï¡Ö»Ð¤Î¿¿ô¥¤¬9·î5Æü¤«¤é¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡¡THE LAST NIGHT¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¼Â¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¢¤Þ¤êÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Ë¾·ë¤Ï¡Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢°ì½ï¤Ë¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚÊ¡¤¯¤ó¤«¤é¡Øº£¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤È»£±Æ¤·¤Æ¤ë¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£ÂÔ¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£½÷Í¥¤µ¤ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ø¤¨¤Ã¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Ë¾·ë¤Ï¡ÖÀµÄ¾Êó¹ð¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤«¡¢°Î¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡Ø¤³¤³¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ªÏÃ¤·¤â¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤¿¡£
Ë¾·ë¤Ï¡Ö¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ë¤ª»Ð¤Á¤ã¤óËÜµ¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£Ëå¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡£Ëå¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÌò¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¡¢¤ª¼Çµï¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤â¹Ô¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è¤Î»£±Æ¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë»ä¤ÏËÜµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¾¯¤·¤Ç¤â¼ä¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬º£¤Ç¤Ï²ù¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤ËÜµ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ë¾·ë¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤Í¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤«¤éÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤µ¤«Ê¡¤¯¤ó¤«¤é¼õ¤±¤ë¤È¤Ï¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£