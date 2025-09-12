»ÔÂ¼Àµ¿Æ¡ÖºÇ¶á¤Ï»Ò¤É¤â¤«¤é¼¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡Ä¡×¸µºÊ¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤È¤Î£²¿Í¤ÎÂ©»Ò¤Ë¸ÀµÚ
ÇÐÍ¥»ÔÂ¼Àµ¿Æ¡Ê76¡Ë¤¬¡¢12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¸µºÊ¤Î½÷Í¥¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡Ê52¡Ë¤È¤Î´Ö¤Î¡¢Ä¹ÃË¤ÎÇÐÍ¥»ÔÂ¼Í¥ÂÁ¡Ê17¡Ë¤È¼¡ÃË¡Ê13¡Ë¤Î2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ÈÊë¤é¤¹»ÔÂ¼¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é¼¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤ª¼ò°û¤ß¤¹¤®¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¤«¤Í¡£ËÍ¤ÎÂÎ¤ò»×¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Äï¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ñ¥Ñ¤Í¡¢Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¤Í¡£¤½¤ÎÅÀ¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¡¢ÅÜ¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤Ï¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ä¹ÃË¤Î¿ÈÄ¹¤¬180¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¼«¿È¤è¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö²¼¤Î»Ò¤â172¡Á173¤Ê¤Î¤Ç¡£ËÍ¡¢¤â¤¦¸ª¤òÊú¤¯¤È¡¢ËÍ¤ÎÊý¤¬¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¼ê¤ò¾å¤Ë¾å¤²¡¢¡Ö¥ä¥Ä¤ÎÊý¤¬¾å¤«¤é¡¢¡Ø¥Ñ¥Ñ¡Ä¡¡¥Ñ¥Ñ¡Ä¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Í¡£¤¹¤Ã¤«¤êÀ®Ä¹¤·¤Æ¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£