ÅìÌî·½¸ã»á¤«¤éÊ¡»³²í¼£¤ØÄó°Æ¡Ö¼¡¤Ï¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤Ð¤ê¤Î¡Ä¡×±Ç²è¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡×¸ø³«
²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¡Ê56¡Ë¤¬12Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡×¡ÊÅÄÃæÎ¼´ÆÆÄ¡Ë¤Î½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤ÏÅìÌî·½¸ã»á¤Î¾®Àâ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¤ÈÌ¾¤â¤Ê¤Ä®¤Î»¦¿Í¡×¤Î±Ç²è²½¡£Ê¡»³¤Ï¡¢ÍÂ¼²Í½ã¡Ê32¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¤á¤¤¤ÇÉã¤ò»¦¤µ¤ì¤¿¿ÀÈø¿¿À¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ö·ï¤ÎÆæ¤ËÄ©¤à¸µ¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¿ÀÈøÉð»ËÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£
Ê¡»³¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤Ò¤È¤ê¤ª¤Ò¤È¤ê¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¡£¿ÀÈøÉð»Ë¤È¤¤¤¦½é¤á¤Æ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¡Ö´ÆÆÄ¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢³§¤µ¤ó¤ËÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ê¤»¤ê¤Õ¤Î¡Ë¶¯¤µ¤ä¥È¡¼¥ó¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ï±é·àÉô¡Ê½Ð¿È¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±é·à¥µ¡¼¥¯¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç´¶³´¤â¤Ò¤È¤·¤ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
·àÃæ¤Ç¤ÏÊ¡»³¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£ÌÚÊëÂç²ð·ÙÉôÌò¤ÎÀ¸À¥¾¡µ×¡Ê64¡Ë¤Ï°ì½ï¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖCG¤È¤«¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¥«¥Ã¥È³ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤¿¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ì¤òËÜµ¤¤Ç¡Ê¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ¡»³¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î»þ¤½¤³¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¡£´¶Æ°¤Î¥É¥ß¥ÎÅÝ¤·¤Î1ËçÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤¦¤½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅìÌî»á¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÂåÆÉ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¼¡¤Ï¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤Ð¤ê¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤«¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¼¡²óºî¤ÎÄó°Æ¤ò¤µ¤ì¤¿Ê¡»³¤Ï¡Ö¤¢¤Î¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÈô¤ó¤Ç¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ä¤Ä¡Ä¡©¡¡¤½¤é¤â¤¦¡¢ÀèÀ¸¤ËÈô¤Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢»ä¤âÈô¤Ö¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
ÍÂ¼¤È²¬ºê¼Ó³¨¡Ê29¡Ë¡¢°ËÆ£½ß»Ë¡Ê41¡Ë¡¢ÅÄÃæ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£