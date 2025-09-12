Image: ©2025 UNIVERSAL PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

みなさんはもう実写版『ヒックとドラゴン』をご覧になりましたか？

もしまだだったり、見るつもりがなかったりするなら、ぜひ劇場へ！ アニメ映画『ヒックとドラゴン』シリーズがむちゃくちゃ好きで内容をほぼ覚えているほどの私でも、実写化に感謝して涙を流すくらいいい作品でした。

でも、『ヒックとドラゴン』って、好きな人は好きだけど、ちょっと盛り上がっていない感じもしないでもないんです。正直、トレイラーは魅力を伝えきれていない気がしますしね。

だから、ファンの私が激推ししたい。そして、ぜひ劇場で大空を飛んで欲しいんです。

実話をもとにしたバイキングとドラゴンの物語

『ヒックとドラゴン』とは、定期的にドラゴンの襲撃に遭うバイキングの島に住む気弱な少年が、あることをきっかけに最恐と恐れられていたドラゴンと友情を深めて、一緒に空を飛んだり、ドラゴンの秘密を暴いたりする物語です。

原作は、クレシッダ・コーウェル著の児童文学。今回公開される作品は、2010年にドリームワークス・アニメーションがアニメ映画化したものを忠実に実写化したものになります。

アニメ映画の『ヒックとドラゴン』シリーズは、3話構成になっています。

1作目でバーク島に住むバイキングの少年ヒックと最恐ドラゴンの出会いと友情を描き、2作目でヒックをはじめとするバイキングたちとバーク島に移り住んできたドラゴンたちの絆を描きました。最終話となる3作目では、異種族の共存の難しさと、互いにとっての本当の幸せについて掘り下げ、その完成度の高さは「伝説級」と評されることもありました。

原作の『ヒックとドラゴン』は、作者が幼少期に訪れたスコットランドの島で聞いた伝説と、今でもその伝説を大切にしながら生きている人々との出会いがもとになっています。つまり、ざっくりといえば、実話がもとになっていると解釈できるんですね。

だから、アニメ映画3部作を通して、そんな余韻を感じさせるし、単なるファンタジーではなく、リアルに「自分もこんな体験をしたい」と憧れてしまうシーンがバンバン出てくるんです。

アニメ版をそのまま実写化する技術

というわけで、ここから実写版『ヒックとドラゴン』の魅力について言及していきます。

まず、アニメ版を忠実に実写に置き換えたイメージです。トレースか、逆ロトスコープかってレベルでそのまんまです。厳密に言うと、アニメ映画版に見られた改善してほしい部分は改善され、実写のための微調整が見られました。

でも、アニメ映画版の愛すべき点があるべき姿として提供されているし、次の展開が読めるほど忠実な作り。

ドラゴンライド（ドラゴンに乗って空を飛ぶシーン）の疾走感や、落下するときの風圧、空の高さや、そこから感じる果てしない自由。アニメ映画版を見て魅了されたシーンや要素がそのまま映し出されているんです。

これ、本当に嬉しいです。なんていうか、劇場で叫びたいくらい嬉しかったですね。

で、当然ですが、アニメーションでやったことを実写で再現するのは大変です。そもそも、実写版が今公開されたのも、今の技術力なら再現できると判断されたからこそ。

ドラゴンの表現には、多くの技術が使われています。

例えば、俳優たちにリアルなドラゴンライドの感覚を表現してもらうためにドラゴン用油圧装置が準備されたそうです。

また、実物大のドラゴンのパペット頭部も用意されました。中ヒックの相棒であるドラゴンのトゥースはかなり表情が豊かなので、従来のアニマトロニクスではなく、目の部分に差し込んで形状を取り替えるパーツを使ったり、ケーブル操作の可動式顎と耳を使ったりしたそうです。

VFX一辺倒にされなかったのは本当によい判断だと思います。

というのも、『ヒックとドラゴン』って舞台版もあって、大型パペットを使って人間とドラゴンの掛け合いを実際に見せることに成功しているんです。見に行った人からは「ドラゴンの存在を信じられた」という声が多く寄せられるほど評判だったんですよ。

小説→アニメ→舞台→実写という段階を踏んでいるから、パペットを使った表現による納得感を出せたのだと思います。

実写版にはこれを求めていた

ここ数年、アニメ映画の実写化がトレンドになっています。でも、ヒット作を実写化したからといって、必ずしも成功するわけではないんですよね。

その理由は複合的ですが、やはりアニメ版から大幅な改変が加えられてしまうと、否定的な意見が出やすい気がします。というのも、ファミリー向けアニメの実写版を見に行く層って、新しい価値観のアップデートを求めているというより、かつて自分が愛した作品をもう一度楽しみたいと期待していると思うので。

今回の実写版『ヒックとドラゴン』はそれを叶えてくれます。むしろ、アニメ版を見て思った「これが本当だったらどんなによかったか」を現実のものにしてくれた感じ。いわば、ご褒美のような映画です。

前述の通り、『ヒックとドラゴン』は2も3も名作なので、ぜひとも引き続き実写化してほしいですね。私、いろんな映画を見てきていますが、空を飛べる感覚になれる作品と言われれば真っ先にこのシリーズが浮かびます。そして、実写版ではより一層「空を飛べる感」を強めてくれているんです。

『ヒックとドラゴン』は東宝東和配給の全国の映画館で公開中です。