Ãæ¹ñ¤Î²Ê³Ø¼Ô¡¢Ã±°ì°äÅÁ»Ò¤Ë¤è¤ë¥¨¥ê¥Æ¥Þ¥È¡¼¥Ç¥¹¤òÈ¯¸«
Á´¿ÈÀ¥¨¥ê¥Æ¥Þ¥È¡¼¥Ç¥¹¡ÊSLE¡Ë¤Ï¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ëËýÀ¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤Ç¤¢¤ê¡¢È¯¾É¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬Ê£»¨¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Î²Ê³Ø¼Ô¤Ï¡¢¥Ò¥È¤ÎÃ±°ì°äÅÁ»Ò¡ÊPLD4¡Ë¤Î·ç´Ù¤¬SLE¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¤·¡¢SLE¤ÎÀµ³Î¤Ê¿ÇÎÅ¤Ë½ÅÍ×¤ÊÍýÏÀÅªº¬µò¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ®²Ì¤Ï9·î10Æü¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÁí¹ç²Ê³Ø¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Î¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÏÀÊ¸¤Ï¡¢¹ñ²È¿ÕÂ¡¼À´µÎ×¾²°å³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÎ»Ö¹È±¡»Î¡Ê¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼²ñ°÷¡Ë¡¢Þ¶¹¾Âç³ØÎÉ½í¼Â¸³¼¼¤ÎÑÁ¶ÇÉÒ¸¦µæ°÷¡¢Þ¶¹¾Âç³ØÀ¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ±¡¤Î¼þÀÄ¶µ¼ø¤¬¶¦Æ±Ãø¼Ô¤Ç¡¢3¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÞ¶¹¾Âç³ØÎÉ½í¼Â¸³¼¼¤Î¸¦µæ°÷¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ò²ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢SLE¤Ï°Û¼ÁÀ¤Î¶¯¤¤¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤Ç¡¢Î×¾²¾É¾õ¤Ç¤¢¤ì°äÅÁ¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ç¤¢¤ì¡¢Âç¤¤Ê¸Ä¿Íº¹¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤½¤ÎÈ¯¾É¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î³ÎÇ§¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏÁ´¥¨¥¯¥½¡¼¥à¤Î¥·¡¼¥±¥ó¥¹²òÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢5Îã¤ÎSLE¿Õ±ê´µ¼Ô¤ËPLD4°äÅÁ»ÒÆÍÁ³ÊÑ°Û¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î°äÅÁ»Ò¤Ï¥Ò¥È¤Î¼ù¾õºÙË¦¡¢BºÙË¦¡¢Ã±³ËºÙË¦¤ËÂ¸ºß¤·¡¢PLD4°äÅÁ»ÒÆÍÁ³ÊÑ°Û¤ÏÎôÀ°äÅÁ¤ËÂ°¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î°äÅÁ»ÒÆÍÁ³ÊÑ°Û¤ÏÂÎÆâ¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê±ê¾É¤È¼«¸ÊÌÈ±Ö¤ÎÈ¯¾É¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤ò²òÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¦¥¹¼Â¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÉ¸Åª¼£ÎÅÌôJAKÍÞÀ©ºÞ¤¬·ç´Ù¥Þ¥¦¥¹¤ÎÂÎ½ÅÄã²¼¡¢¼«¸Ê¹³ÂÎ¤ÎÈ¯À¸¤ÈÁÈ¿¥±ê¾É¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤ò¸²Ãø¤Ë´ËÏÂ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏPLD4ÆÍÁ³ÊÑ°Û¤ò»ý¤ÄSLE´µ¼Ô¤ËÀøºßÅª¤ÇÀº³Î¤Ê¼£ÎÅÀïÎ¬¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾Íè¤Î°äÅÁ»ÒÊ¬Îà¤Ë´ð¤Å¤¯¸ÄÊÌ²½¼£ÎÅ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Êº¬µò¤òÄó¶¡¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë