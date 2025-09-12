ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢3Æü´Ö¤ÎÀä¿©¤ÇÄ©¤ó¤À¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÀïÁè¥·ー¥óÎ¢ÏÃ¡¡º£ÅÄÈþºù¤È¤Î6ÅÙÌÜ¤Î¶¦±éÈëÏÃ¤â
¡¡9·î12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ËËÌÂ¼¾¢³¤¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§º£ÅÄÈþºù¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¤Ö¤Îµ°À×¡¡ËÌÂ¼¾¢³¤¤Ï¡Ö¤µ¤é¤Ã¤Èµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡×
¡¡ËÌÂ¼¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¼«¿È¤âÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»Ê²ñ¤ÎÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈËÌÂ¼¤òÃÈ¤«¤¯·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ë¤Ï¡¢Mrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤«¤é¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£Âç¿¹¤Ï¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¤¤¤º¤ß¤¿¤¯¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌÂ¼±é¤¸¤ëÌø°æ¿ó¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¿¹¤ÈËÌÂ¼¡¢2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·ー¥ó¤Ï¡¢¤¤¤º¤ß¤¬¿ó¤Ë¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤Îºî»ì¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¾ìÌÌ¡£¿ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤¬ºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÂåÉ½¶Ê¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë½Ö´Ö¤À¡£
¡¡ËÌÂ¼¤Ë¤è¤ë¤ÈÂç¿¹¤Ï¡Ö¥¢¥É¥ê¥ÖÂçËâ¿À¡×¤À¤½¤¦¤Ç¡¢»£±ÆÃæ¤Ï²¿ÅÙ¤â¥¢¥É¥ê¥Ö¤Î±éµ»¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ËÌÂ¼¤Ï¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¡ÖËÍ¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¡×¤À¤È½Ò¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Âç¿¹¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö¤ËÂ¨ºÂ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëËÌÂ¼¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡¦ÇÐÍ¥¡¢¤Þ¤¿Æ±À¤Âå¤È¤·¤Æ¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¤2¿Í¤Ï¡¢»£±ÆÃæ¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»¾¤¨¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö½ý¤òÉï¤Ç¹ç¤¦´¶¤¸¡×¤ÈËÌÂ¼¤¬É½¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºîÃæ¤Î´Ø·¸¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¤è¤¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Âç¿¹¤Î¸å¤Ë¤Ï¡¢¿ó¤ÎºÊ¡¦¤Î¤ÖÌò¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿º£ÅÄÈþºù¤«¤é¤â¥á¥Ã¥»ー¥¸¡£2¿Í¤Ï6ÅÙÌÜ¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ê¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È¤ÎÉ×Ìò¤¬ËÌÂ¼¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£ËÌÂ¼¤âº£ÅÄ¤ÎÂ¸ºß¤Ë°Â¿´´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤ò¡ÖÀïÍ§¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡º£ÅÄ¤Î°õ¾ÝÅª¤ÊÅÐ¾ì¥·ー¥ó¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ó¤¬Äï¤ÎÀé¿Ò¡ÊÃæÂô¸µµª¡Ë¤È¼è¤ÃÁÈ¤ß¹ç¤¤¤Î·ö²Þ¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¡£Æ±¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤Î·ö²ÞÃæ¤Ë¤Î¤Ö¤¬´Ö¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ê¡¢¿ó¤ËÊ¿¼êÂÇ¤Á¤ò¤¹¤ë¡£2¿Í¤¬¼Â¼ÌÈÇ¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿ºÝ¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Ëº£ÅÄ¤¬ËÌÂ¼¤Ë¥Ó¥ó¥¿¤ò¤¹¤ë¥·ー¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢º£ÅÄ¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡Öº£²ó¡Ê¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ë¤Î¤Û¤¦¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¸½¾ì¤Ë¸À¤ï¤»¤¿¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê¿ó¤ÎÊì¡¦ÅÐÈþ»ÒÌò¡Ë¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¤¤¤¤²»¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡6ÅÙÌÜ¤Î¶¦±é¤Çº£ÅÄ¤Ï¡¢ËÌÂ¼¤Î¡Ö¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥¯ー¥ë¤Ë¸«¤¨¤Æ¤Ò¤ç¤¦¤¤ó¡×¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£ÉÑÈË¤Ë¡Ö¾®¥Ü¥±¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡×¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÈÄÌ¤¸¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÈÖÁÈÃæÈ×¤Ë¤Ï¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÎÀïÁè¥·ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£ËÌÂ¼¤Ï»£±Æ¤Ë¤¢¤¿¤ê3Æü´Ö¤ÎÀä¿©¤ò¹ç·×3ÅÙ·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£µ²²î¾õÂÖ¤Î¿ó¤¬¤æ¤ÇÍñ¤ò³Ì¤´¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Ï¡¢ËÌÂ¼¤ÎÄó°Æ¤Ç¤Ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¿©¤ÎÂç»ö¤µ¡×¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶¸µ¤Åª¤Ë¤â»×¤¨¤ëºîÉÊ¤Ø¤ÎÇ®ÎÌ¤Ï¡¢ËÌÂ¼¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç¤¢¤ëÁÒºê·û¤Ï¡¢ËÌÂ¼¤¬¥Üー¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦DISH//¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤ÆËÌÂ¼¤Î½Ð±é¤ò¥ª¥Õ¥¡ー¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇËÌÂ¼¤¬È¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡Ò10Ê¬¸å¤ËÌ¿¤òÍî¤È¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¡¤À¤«¤éº£¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡¡¤½¤ì¤òÏ¢Â³¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¡¡Æü¡¹¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ó¡£¡ÖÀ¸¤¤ë¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤òÌÏº÷¤·Â³¤±¤ëËÌÂ¼¤Î»ÑÀª¤¬¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥Æー¥Þ¤È¤â½Å¤Ê¤ê¤¦¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤ÎDISH//¤ÎÌî³°¥é¥¤¥Ö¤â³Ú¤·¤ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¤â¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤«¤¿¤Á¤ÇÈÖÁÈ¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë