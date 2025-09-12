¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¡ß¡Ö¥¿¥¤¥à¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡×¤¬½é¥³¥é¥Ü¡ª¡¡¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ê¤É3¼ïÅ¸³«
¡¡¥ß¥Í¥é¥ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¿¥¤¥à¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¡¢¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥³¥¹¥á¤ò¡¢¡ÖPLAZA¡×¤ä¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡×¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ä³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð´é¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¬¥¥å¡¼¥È¡ª¡¡¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ê¤É¾¦ÉÊ°ìÍ÷
¢£¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤¯¤¹¤ß¥«¥é¡¼¤¬´ðÄ´
¡¡º£²ó¥Ö¥é¥ó¥É½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¤¯¤¹¤ß¥«¥é¡¼¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÇÆü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤È²½¾Ñ²¼ÃÏ¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Çµé¤Î¥«¥Ð¡¼ÎÏ¤¬ÆÃÄ¹¤Î¡Ö¥ß¥Í¥é¥ë ÌôÍÑ¥×¥ì¥¹¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤Ë¤Ï¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥é¡¼¤Ï¥é¥¤¥È¥ª¡¼¥¯¥ë¡¢¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥ª¡¼¥¯¥ë¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ª¡¼¥¯¥ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥«¥é¡¼¥ì¥¹¤ÇÈ©¿§Ìä¤ï¤º¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö¥ß¥Í¥é¥ë ÌôÍÑ¥×¥ì¥¹¥È¥¯¥ê¥¢¥Ù¡¼¥ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¥«¥Ó¥´¥ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥¹¥ä¥¹¥äÌ²¤ë»Ñ¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥ß¥Í¥é¥ë ÌôÍÑ¥×¥é¥¤¥Þ¡¼¥Ù¡¼¥¹¡×¤ÏÁ´3¼ï¤òÅ¸³«¡£¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ï¥ß¥ß¥Ã¥¥å¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Ë¤Ï¥×¥ê¥ó¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ï¥Ë¥ã¥ª¥Ï¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¤òÁª¤Ù¤ë¡£
