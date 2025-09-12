¡Ö¤¨¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¡×àÁÇÈ©¥¨¥×¥í¥óá25ºÐ½÷Í¥¤¶¤Ã¤¯¤ê±ð¡¹¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡¢¡¢À¹¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎºãÌÚÍ®ÍÕ(25)¤¬ÂçÃÀ¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡ª¡ª¡ª¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡¢¡¢À¹¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡ª¡ª¡ª¾Ð¡×¤Ê¤É¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖÇÈ¡Ä¸Æ¤ó¤Ç¤ë¡©¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡ÇØÃæ¤Î¤¶¤Ã¤¯¤ê³«¤¤¤¿¹õ¤¤¿åÃå¤äÁÇÈ©¤Ë¥¨¥×¥í¥ó¤òÃå¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ÆÂçËþÂ¤Ç¤¹¡×¡Ö¥É¥¥É¥¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤¿´é¤¬ËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤¬ËÜÅöÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤¨¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºãÌÚ¤Ï2019Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¥¯¥í¥¬¥é¥¹2¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£22Ç¯4·î¤«¤é¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×(TBS)¤Î¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£