¸ø³«Ä¾¸å¤Ëà¾Ã¤µ¤ì¤¿¿·ºîá¤À¤¬¡Ä
¡¡¥í¥ó¥É¥ó¤ÎºÛÈ½½ê¤ÎÊÉ¤ËÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î·Ý½Ñ²È¡¦¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼¤Î¿·ºî¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åºÛÈ½½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾Ã¤µ¤ì¤¿à¸¸¤Î¿·ºîá¤¬¡¢¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆâÍÆ¤Ï¡ÖRoyal Courts of Justice London(²¦Î©ºÛÈ½½ê ¥í¥ó¥É¥ó)¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆºÛÈ½´±¤¬ÌÚÄÈ¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï12Æü»þÅÀ¤Ç1368Ëü¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¸·½Å¤Ê¤Î¤Ë¤è¤¯ÉÁ¤±¤¿¤Í¡×¡Ö¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼! ¤¢¤Ê¤¿¤ÏÅÁÀâ¤Ç¤¹ ¡×¡Ö¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼¤Î³¨¤Ï¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤â´Þ¤á¤ÆºîÉÊ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡ÖºÛÈ½½ê¤¬Àµ¤·¤¤¡×¡Ö¤½¤ê¤ã¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÖÆüËÜ¤Ç¤âºÛÈ½½ê¤ÎÊÉ¤À¤Ã¤¿¤é¾Ã¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£