¡ÚÍè½µ15Æü¤«¤é¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Û¡Ö²÷·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë¡¢ÉñÂæ¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ë¤¬¡Ä¡Ò15¡Á19ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¾Ò²ð¡Ó
¿ó¤Ï²¿¤«¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï15Æü¤«¤éÂè25½µ¡Ö²÷·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÚÂè25½µ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡ ³¨ËÜ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡×¤ÏÄã¶õÈô¹Ô¤Î¤Þ¤Þ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò¿®¤¸¡¢¶òÄ¾¤Ë»Ò¤É¤âÃ£¤Ø¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤¬ÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¡¢È¬ÌÚ¿®Ç·²ð(ºÊÉ×ÌÚÁï)¤Î²ñ¼Ò¤«¤é½ÐÈÇ¤·¤¿¡Ö»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡×¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤Ï¹¥Ä´¤Ç¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ë»¤·¤¯¤Ê¤ë¿ó¡£¤¤¤»¤¿¤¯¤ä(Âç¿¹¸µµ®)¤Ï¤Î¤Ö¤«¤é¿ó¤Î¿·ºî¡Ö²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤Æ´¶·ã¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤È¤·¤ÆÉñÂæ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÉñÂæ¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¿¤«¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿ó¤Ï¡Ä¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó(1919~2013Ç¯)¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó(1918~93Ç¯)¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢àµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁá¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×(2014Ç¯)¤ä¡ÖDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡×¥·¥ê¡¼¥º(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢12~24Ç¯)¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Ãæ±à¥ß¥Û¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK¥×¥é¥¹¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£