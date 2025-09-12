ÆüËÜÀª¥á¥À¥ë1¹æ¤ØÃË»Ò35¥¥í¶¥Êâ¤Ë¸µÀ¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÀîÌî¾¸×¤¬Ä©¤à¡¡ËÀ¹âÄ·¤Ó¤ÏàÄ»¿Íá¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¡¢ÃË»Ò100Í½Áª¤â¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åÂè1Æü¡Û
¡¡¢¡Î¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê13Æü³«Ëë¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡Åìµþ¤Ç¤Ï1991Ç¯Âç²ñ°ÊÍè34Ç¯¤Ö¤ê¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï2007Ç¯ÂçºåÂç²ñ°ÊÍè18Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡¢Î¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬13Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£Âç²ñ½éÆü¤Î13Æü¤ÏÆüËÜÀª¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¶¥Êâ¤Ê¤É¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢9Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÎ¦¾å¤Îº×Åµ¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡¡³«Ëë¤ò¹ð¤²¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼ïÌÜ¤ÏÃË½÷¤Î¶¥Êâ35¥¥í¤Ç7»þ30Ê¬¤Ë¹æË¤¡£ÌÔ½ë¤Ë¤è¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î·ò¹¯¤È°ÂÁ´¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆÅö½éÍ½Äê¤è¤ê¤â30Ê¬Á°ÅÝ¤·¤µ¤ì¤¿¡£ÃË»Ò¤ÎÆüËÜÀª¤Ç¤Ï2022Ç¯¥ª¥ì¥´¥óÂç²ñ¤Ç¶ä¡¢Á°²ó23Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¸µÀ¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÀîÌî¾¸×¡Ê°°²½À®¡Ë¡áµÜºê¸©Æü¸þ»Ô½Ð¿È¡á¤ËÈá´ê¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î´üÂÔ¤¬·ü¤«¤ë¡£
¡¡ÅÁÅýÅª¤Ë²¤½£Àª¤¬¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ë35¥¥í¡£²áµî¤ÎÆüËÜÀª¤ÎÍ¥¾¡¤Ï19Ç¯¥É¡¼¥ÏÂç²ñ¤Ç¤ÎÎëÌÚÍº²ð¤Î1ÅÙ¤À¤¬¡¢ÀîÌî¤ÏºòÇ¯10·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÅö»þ¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤È¤Ê¤ë2»þ´Ö21Ê¬47ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£20¥¥í¤ÎÅìµþ¸ÞÎØÇÆ¼Ô¤Çº£Ç¯5·î¤Ë35¥¥í¤ÎÀ¤³¦¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¥Þ¥Ã¥·¥â¡¦¥¹¥¿¥Î¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤Ïº¸ÂÀ¤â¤âÎ¢¤Î¤±¤¬¤Î±Æ¶Á¤Ç·ç¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«3Âç²ñ¤Ö¤ê½Ð¾ì¤Î¾¡ÌÚÈ»¿Í¡Ê¼«±ÒÂâ¡Ë¡áÊ¡²¬¸©ÂçÌî¾ë»Ô½Ð¿È¡¢20¥¥í¤È¤Î2¼ïÌÜ¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë´ÝÈøÃÎ»Ê¡Ê°¦ÃÎÀ½¹Ý¡Ë¤¬Ä©¤à¡£
¡¡½÷»Ò¤Ç¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ÎÇßÌî¸ö»Ò¡ÊLOCOK¡Ë¡áÊ¡²¬¸©Ê¡ÄÅ»Ô½Ð¿È¡á¤¬8°Ì°ÊÆâ¤ÎÆþ¾Þ¤òÁÀ¤¦¡£¥³¡¼¥¹¤Ï¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ò3¼þÈ¾¤·¤ÆÆ±¶¥µ»¾ì¼þÊÕ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿1¼þ2¥¥í¤ÎÆÃÀß¼þ²ó¥³¡¼¥¹¤ò16¼þ¤·¤ÆÆ±¶¥µ»¾ì¤ËÌá¤ë¡£
¡¡Í¼Êý°Ê¹ß¤Î¼ç¤Ê¼Â»Ü¼ïÌÜ¤Ç¤Ï¡¢20»þ35Ê¬³«»ÏÍ½Äê¤ÎÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£6·î¤Î¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ïº£µ¨À¤³¦ºÇ¹â¤Î9ÉÃ75¤ÇÀ©¤·¤¿K¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡Ê¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë¤äÁ°²óÂç²ñ100¡õ200¥á¡¼¥È¥ë¤Ç2´§¤ÎN¡¦¥é¥¤¥ë¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤é¤¬ÅÐ¾ì¡£ÆüËÜÀª¤Ç¤Ï¶ÍÀ¸¾Í½¨¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¡¢¼éÍ´ÍÛ¡ÊÂçÅìÊ¸²½Âç¡Ë¡¢¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¥¢¥Ö¥Ç¥ë¥Ï¥¡¼¥à¡ÊÅì¥ì¡Ë¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡19»þ5Ê¬³«»ÏÍ½Äê¤ÎÃË»ÒËÀ¹âÄ·¤ÓÍ½Áª¤Ë21Ç¯Åìµþ¡¢24Ç¯¥Ñ¥ê¤Î¸ÞÎØ¡õ22Ç¯¥ª¥ì¥´¥ó¡¢23Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤ÈÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤âÌµÁÐ¤ò¸Ø¤ëA¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡ÃË»Ò3000¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²Í½Áª¤Ë¤Ï»°±ºÎ¶»Ê¡Ê¥¹¥Ð¥ë¡Ë¡¢½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¤Ë¤ÏÅÄÃæ´õ¼Â¡Ê¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ë¡¢ÌÚÂ¼Í§¹á¡ÊÀÑ¿å²½³Ø¡Ë¤¬²÷Áö¤òÀÀ¤¦¡£
¡¡·è¾¡¼ïÌÜ¤Ç¤Ï½÷»Ò1Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Ë21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç7°ÌÆþ¾Þ¤Î×¢ÃæÍþÍü²Â¡ÊÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡áÄ¹ºê¸©ÂçÂ¼»Ô½Ð¿È¡á¤¬ÅÐ¾ì¡£23Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤Ç¤â7°Ì¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤ÏÉé½ý¤ÇºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤é¤º¡£4Ç¯Á°¤Ë²÷Áö¤·¤¿ÃÏ¤Ç´°Á´Éü³è¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£ÌðÅÄ¤ß¤¯¤Ë¡Ê¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë¡á·§ËÜ»Ô½Ð¿È¡á¤Ï½é¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¾å°Ì¿Ê½Ð¤òÁÀ¤¦¡£
¢¡Î¦¾å¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢Âè1Æü¤Î¼Â»Ü¼ïÌÜ
¡¡³«»ÏÍ½Äê¡¡¡¡¡¡¼ï¡¡¡¡¡¡ÌÜ¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡7:30¡¡ÃË»Ò35¥¥í¶¥Êâ¡¡·è¾¡
¡¡7:30¡¡½÷»Ò35¥¥í¶¥Êâ¡¡·è¾¡
¡¡9:00¡¡½÷»Ò±ßÈ×Åê¤²¡¡Í½Áª
10:55¡¡ÃË»ÒË¤´ÝÅê¤²¡¡Í½Áª
10:55¡¡½÷»Ò±ßÈ×Åê¤²¡¡Í½Áª
11:23¡¡ÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¡¡Í½È÷Í½Áª
11:55¡¡º®¹ç1600¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¡¡Í½Áª
18:05¡¡ÃË»Ò3000¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¡¡Í½Áª
18:30¡¡½÷»ÒÁö¤êÉýÄ·¤Ó¡¡Í½Áª
18:55¡¡½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¡¡Í½Áª
19:05¡¡ÃË»ÒËÀ¹âÄ·¤Ó¡¡Í½Áª
19:50¡¡½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¡¡Í½Áª
20:35¡¡ÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¡¡Í½Áª
21:10¡¡ÃË»ÒË¤´ÝÅê¤²¡¡·è¾¡
21:30¡¡½÷»Ò1Ëü¥á¡¼¥È¥ë¡¡·è¾¡
22:20¡¡º®¹ç1600¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¡¡·è¾¡
¢¡Î¦¾å¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢¡¡¶¥Êâ¤ÎÆüËÜÀªÎòÂå¥á¥À¥ê¥¹¥È
¢§2015Ç¯ËÌµþ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë
¡¡Æ¼¡¡Ã«°æ¡¡¹§¹Ô¡¡ÃË»Ò50¥¥í¶¥Êâ
¢§2017Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë
¡¡¶ä¡¡¹Ó°æ¡¡¹Ãè¡¡ÃË»Ò50¥¥í¶¥Êâ
¡¡Æ¼¡¡¾®ÎÓ¡¡¡¡²÷¡¡ÃË»Ò50¥¥í¶¥Êâ
¢§2019Ç¯¥É¡¼¥Ï¡Ê¥«¥¿¡¼¥ë¡Ë
¡¡¶â¡¡»³À¾¡¡ÍøÏÂ¡¡ÃË»Ò20¥¥í¶¥Êâ
¡¡¶â¡¡ÎëÌÚ¡¡Íº²ð¡¡ÃË»Ò50¥¥í¶¥Êâ
¢§2022Ç¯¥ª¥ì¥´¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë
¡¡¶â¡¡»³À¾¡¡ÍøÏÂ¡¡ÃË»Ò20¥¥í¶¥Êâ
¡¡¶ä¡¡ÃÓÅÄ¡¡¸þ´õ¡¡ÃË»Ò20¥¥í¶¥Êâ
¡¡¶ä¡¡ÀîÌî¡¡¾¸×¡¡ÃË»Ò35¥¥í¶¥Êâ
¢§2023Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¡Ê¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡Ë
¡¡Æ¼¡¡ÀîÌî¡¡¾¸×¡¡ÃË»Ò35¥¥í¶¥Êâ