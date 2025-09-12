½ÐÇÏ°Õ¸þ¸Ç¤á¤¿¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡ÖÀÐÇË»á¤Ë "Îä¤äÈÓ" ¤ò¿©¤ï¤µ¤ì¤¿ËãÀ¸»á¤Ï¿Ê¼¡Ïº»á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë´ÑÂ¬¤¬¶¯¤¤¡×º£¸åÍ½Â¬¤µ¤ì¤ë¡ÖÂçÊª¡×¤¿¤Á¤ÎÆ°¤¡¡ÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÉðÅÄ°ì¸²»á¤¬²òÀâ
¡¡£¹·î£±£²Æü¡¢ÁíºÛÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤Ï¡¢ÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¿åÌÌ²¼¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿äÁ¦¿Í¤ËÉ¬Í×¤Ê£²£°¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëµÄ°÷¤¬¡¢¾®Àô»á¤Î½ÐÇÏ¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ø±ÄÎ©¤Á¾å¤²¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢½ÐÇÏ°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤Ç¤¹¡£¡¡Åö½é¤Ï¡Ö½ÐÇÏ¸«Á÷¤ê¡×¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ½ÐÇÏ¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¸å¤í½â¤Ë¤Ê¤ëÂçÊª¤ÏÃ¯¤«¡©¡¡ÁíºÛÁª¤ÎÎ¢ÏÃ¤â¸ò¤¨¤Æ¡¢À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÉðÅÄ°ì¸²»á¤Î²òÀâ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤¿½ÐÇÏ¤·¤í¡¢½ÐÇÏ¤·¤í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤ÏÂçÂÎ¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤Þ¤·¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡££¹·î£±£µÆü¤Î½µ¤ËÀµ¼°¤Ë½ÐÇÏ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢£¹·î£±£²Æü»þÅÀ¤Ç¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼»á¤¬½ÐÇÏ¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¡¢ÎÓË§Àµ»á¡¢¾®ÎÓÂëÇ·»á¤¬½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾®Àô»á¤Î½ÐÇÏ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²±Â¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉðÅÄ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö½é¤Ï½ÐÇÏ¸«Á÷¤ê¤âÍÎÏ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß44ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤È¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ë¼Ç¤¤òÀâÆÀ¤·¤¿¾®Àô»á¤¬¡¢ÀÐÇË»á¤ÎÂà¿ØÄ¾¸å¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¤È¡È°õ¾Ý¤¬°²½¡É¤¹¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉðÅÄ»á¤Ï¤Þ¤¿¡ÖÁíºÛÁª¤Î½ÐÇÏ·Ð¸³¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁíºÛÁª¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤¢¤ó¤¿½ÐÇÏ¤·¤í¡¢½ÐÇÏ¤·¤í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤ÏÂçÂÎ¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤«¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë½¢¤¤¿¤¤¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÍø±×¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¡Ö¤À¤±¤É¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡¢¡Ø¤¤¤ä¡¢¾®Àô¤µ¤ó¡¢½Ð¤Á¤ãÂÌÌÜ¤À¡£º£¤Þ¤À¼ã¤¤¤ó¤À¤«¤é¡Ù¤È¸À¤¦¿Í¤Ï¡¢¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¿Í¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ°ì½ÖÌÂ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¤â¾®Àô»á¤Ï½ÐÇÏ°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤Î4¿Í¤è¤ê¾¯¤·ÃÙ¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î·èÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉðÅÄ»á¤Ï¡Ö¾®Àô»á¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤â¡¢¡Ø¥«¥Ê¥À¤Î¥È¥ë¥É¡¼¼óÁê¤Ï»ä¤ÈÆ±¤¤Ç¯¡Ù¤À¤È¤«¡¢¡ØËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµÆü»á¤ÈÉã¤¬²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê³°¸ò¤Ï´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡È¼º¸À¡É¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¸å¤Ç½ÐÇÏ¤ÎÀë¸À¤ò¤·¤¿Êý¤¬ÆÀ¤À¤í¤È¤¤¤¦·×»»¤¬Æ¯¤¤¤¿¡×¤È¹Í»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËãÀ¸»á¤Ï¡È²¿¤È¤·¤Æ¤â¼çÎ®ÇÉ¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¾®Àô»á¤ò»Ù¤¨¤ë¡É¡©
¡¡¾®Àô»á¤ò»Ù¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡¢¡ÈÍÎÏ¼Ô¡É¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
¡¡¡Ö¿û»á¤¬¸å¤í½â¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¾¤Ë¡¢ÀÐÇË»á¤âÀ¯ºöÅª¤Ë¤â¶á¤¤¾®Àô»á¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ßÅÄ»á¤â¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤ËËãÀ¸»á¤â¾®Àô»á¤ò±þ±ç¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÇÉÈ¶À¯¼£¤òÁ´Á³È¿¾Ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÈ¿È¯¤ò¾®Àô»á¤¬À¯ºö¤Ç¤â¤Ã¤ÆÄ·¤ÍÊÖ¤»¤ë¤«¡×
¡¡Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô»á¤ò±þ±ç¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÀÐÇË»á¤ËÇÔ¤ì¤Æ¡ÖÈó¼çÎ®ÇÉ¡×¤ÈÎä¤äÈÓ¤ò¿©¤ï¤µ¤ì¤¿Î©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿ËãÀ¸»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Èº£²ó¤Ï²¿¤È¤·¤Æ¤â¼çÎ®ÇÉ¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤º¤«¤ê¤¿¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¾®Àô»á¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡É¤È¤¤¤¦´ÑÂ¬¤¬¶¯¤¤¤ÈÉðÅÄ»á¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÞÆâÌîÅÞ¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÀÐÇË»á¤Ç¤â¿·¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤òºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¾®Àô»á¤ä¹â»Ô»á¤Ç¤Ï¡Ä¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±¤âÎäÀÅ¤ËÁíºÛÁª¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Ù¤¤È¤âÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤É¤ó¤É¤óÊø²õ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»þÂå¤À¤ÈÂª¤¨¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤¬ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾®Àô»á¤¬ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ºâÌ³¾Ê¤Î¤¯¤Ó¤¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹ñÌ±¤¬¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤À¯ºö¤Ï¤Ç¤¤º¡¢·ë¶É¼«Ì±ÅÞ¤ÏÃ¯¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¡ÖÁíºÛÁª¤Ï¥É¥é¥Þ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¥³¥Ã¥×¤ÎÃæ¤ÎÁè¤¤¡£¤½¤â¤½¤âÀÐÇË»á¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼¤á¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¡¢Îä¤á¤¿ÌÜ¤Ç¸«¤ë¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ï¡¢É¬¤ºÉ¬Í×¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö£±£¹£µ£µÇ¯¤«¤é£·£°Ç¯´Ö¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤´¤¯Ã»¤¤»þ´Ö¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢À¯¸¢Í¿ÅÞ¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤·¤¬¤é¤ß¤ä´°À®¤µ¤ì¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤³¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¾®Àô½ã°ìÏº»á¤À¤Ã¤Æ¡Ø¼«Ì±ÅÞ¤ò¤Ö¤Ã²õ¤¹¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤Ö¤Ã²õ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÊÑ¤¨¤ë¤Ë¤Ï£±²óÀ¯¸¢¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¡£ÂèÆó¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ç¡¢¤Ê¤¼¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤ò·Ç¤²¤ÆÀ¸³è¤ò½Å»ë¤·¤¿¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢¤ÎºÝ¤ÎÌîÅÞ»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢ÀÐÇË»á¤¬¤Þ¤¿¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÅÞÆâÌîÅÞ¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÀÐÇË»á¤Ç¤â¿·¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä¾®Àô»á¤ä¹â»Ô»á¤Ç¤ÏÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
Ï¢·ÈÁê¼ê¤Ï¡È°Ý¿·¡É¡©
¡¡¾®Àô»á¤¬²¾¤ËÁíºÛ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ï¢·È¤¹¤ëÌîÅÞ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¡Ö¿û»á¤ÏÂèÆó¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ç´±Ë¼Ä¹´±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¾¾°æ°ìÏº»á¤ä¶¶²¼Å°»á¤È¤¿¤Ó¤¿¤Ó¿©»ö¤ò¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥¤¥×¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿û¤µ¤ó¤¬¸å¤í½â¤Ç¡¢Æ±¤¸¿ÀÆàÀîÁª½Ð¤Î¾®Àô»á¤¬ÁíºÛ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢°Ý¿·¤ÈÁÈ¤à²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤À¤í¤¦¤È¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¾®Àô»á¤Ï¤¬¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿À¯ºö¤òº£¸åÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©¸½ºß¡¢ÇÀ¿åÂç¿Ã¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÇÀÀ¯²þ³×¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÉðÅÄ»á¤ÏÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È²¿¤«¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¡¢´üÂÔ´¶¤Ï¹â¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÅê³«É¼¤Ï£±£°·î£´Æü¤Ç¤¹¡£
