¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û47ºÐ·ÙÉôÊä¤ò½ñÎàÁ÷¸¡ ¡Ö»ö·ï¤ÎÊóÆ»»ß¤á¤ë¤Ë¤ÏÀÜÂÔÈñ¤¬É¬Í×¡×¤È´Ø·¸¼Ô¤Ë¥¦¥½ 50Ëü±ß¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤ »°½Å¸©·Ù
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿·Ù»¡½ð¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë»°½Å¸©·Ù¤Î47ºÐ¤ÎÃËÀ·ÙÉôÊä¤Ï¡¢¤³¤È¤·4·î¡¢ÁÜºº¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿»ö·ï´Ø·¸¼Ô¤ÎÃËÀ¤Ë¡ÖÊóÆ»¤ò»ß¤á¤ë¤Ë¤Ï½êÍ×¤ÎÀÜÂÔ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥¦¥½¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢¸½¶â50Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃËÀ·ÙÉôÊä¤Ï¸½¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤À¤Þ¤·¼è¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ·ÙÉôÊä¤Ï¤¤ç¤¦ÉÕ¤±¤ÇÄ¨²üÌÈ¿¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
