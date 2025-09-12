½é¤ÎÄ¹ºêË¬Ìä¡ÖÂ¨°Ì¸å¤ÎÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¡×Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¸¶Çúµ¾À·¼Ô¤ò°ÖÎî¡ÔÄ¹ºê¡Õ
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÈÄ¹½÷¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢12Æü¤«¤éÄ¹ºê¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Ø¤ÎË¬Ìä¤Ï¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ÏÂ¨°Ì¸å½é¤á¤Æ¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£°ìÆü¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àµ¸á²á¤®¡¢ÂçÂ¼»Ô¤ÎÄ¹ºê¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤µ¤ì¤¿ Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¡£
¸·½Å¤Ê·ÙÈ÷ÂÖÀª¤ÎÃæ¡¢¶õ¹Á¤Ç¤ÏÂçÀÐÃÎ»ö¤é¤¬½Ð·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»ûÅÄÈþÊæ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡ÖÄ¹ºê¶õ¹Á¶á¤¯¤Ç¤¹¡£±«¤¬¾å¤¬¤ê¤Ç¾ø¤·½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤´°ì²È¤ò´¿·Þ¤·¤è¤¦¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸á¸å3»þ²á¤®¤Ë ¤´°ì²È¤Ï¡¢¸¶ÇúÍî²¼Ãæ¿´ÃÏÈê¤Î¤¢¤ë¡ÖÇú¿´ÃÏ¸ø±à¡×¤Ø¡£
Àï¸å80Ç¯¤Îº£Ç¯¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡ÖÎ²²«Åç¡×¡Ö²Æì¡×¡Ö¹Åç¡×¤òË¬¤ì¡¢ÀïË×¼Ô¤Î°ÖÎî¤ò¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾ÊÅ²¼¤¬¤ª¤½¤í¤¤¤ÇÊ¿ÏÂ¸ø±à¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢1996Ç¯°ÊÍè½é¤á¤Æ¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÈïÇúÃÏ ¹Åç¤Ø½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹ºê¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´°ì²È¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤È¡¢±èÆ»¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÅìÈàµÏÄ®Ì±¡Ë
¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎµÇ°¤Ë¤Ê¤ë¡£²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÊÂçÂ¼»ÔÌ±¡Ë
¡Ö9»þÈ¾(¤«¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë)¡£°ìÅÙ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤âÍè¤é¤ì¤ë¤·¡×
¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡¢¶õ¹Á¤ò½ÐÈ¯¤µ¤ì¤¿Å·¹Ä¤´°ì²È¡£
Î¾ÊÅ²¼¡¢¤½¤·¤Æ°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢±èÆ»¤Î»ÔÌ±¤Ë¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢±þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÂçÂ¼»ÔÌ±¡Ë
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£¤ë¤«¡¢¤ª´é¤ò¸«¤ë¤«¡¢Æó¼ÔÂò°ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤«¤¹¤«¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÂçÊÑ¹¬¤»¤Ë»×¤¦¡×
¡ÊÂçÂ¼»ÔÌ±¡Ë
¡Ö»£¤ì¤Þ¤·¤¿¡£(¤´°ì²È¤ò¸«¤Æ¡ËÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æù´ã¤Ç¸«¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
Ä¹ºê»ÔÆâ¤Î½ÉÇñÀè¤Ë¤â¡¢ÅþÃå¤òÂÔ¤ÄÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¡Ä¡£
¸á¸å1»þÈ¾º¢¤ËÅþÃå¤·¤¿Î¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¼Ö¤ò¹ß¤ê¡¢¿Í¡¹¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÄ¹ºê»ÔÌ±¡Ë
¡Ö´¶Æ°¤·¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤â¤¦ÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬Íè¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÈïÇú80Ç¯¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¡¢¤Þ¤¿¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×
¡ÊÄ¹ºê»ÔÌ±¡Ë
¡Ö°ÖÎî¤Î¤¿¤á¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¸©Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
Íî²¼Ãæ¿´ÃÏÉ¸Ãì¤È¤·¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¹õ¸æ±ÆÀÐ¤ÎÈê¤ÎÁ°¤Ø¡£
¸¶Çú¤Çµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ë¶¡²Ö¤·¡¢Èê¤Ë¸þ¤«¤¤¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÎëÌÚÄ¹ºê»ÔÄ¹¤¬°ÆÆâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÎëÌÚ Ä¹ºê»ÔÄ¹¡Ë
¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¤«¤é ¡ÈÈïÇú¤·¤¿Ä¾¸å¤â¿®¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¡¢±º¾åÅ·¼çÆ²¤Çµ§¤ê¤òÊû¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡É ¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸å ¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤òË¬¤ì¡¢°æ¾å Âö¼£´ÛÄ¹¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÈïÇú»þ·×¤ä¸¶ÇúÅê²¼»þ¤Î»Ô³¹ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼¨¤·¤¿¥¸¥ª¥é¥Þ¤Ê¤É¤ò¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç»ë»¡¡£
¹ñÏ¢¤Ç¾ÝÄ§Åª¤Ê±éÀâ¤òÈäÏª¤·¤¿¸Î¡¦»³¸ý ÀçÆó¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ÎÁ°¤Ç¡¢¥±¥í¥¤¥É¤ÎÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤ËÊ¹¤Æþ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ä¹ºê¸¶ÇúÈïºÒ¼Ô¶¨µÄ²ñ¤ÎÅÄÃæ ½Å¸÷²ñÄ¹¤ä¡¢Ä¹ºê¸¶Çú°äÂ²²ñ¤ÎËÜÅÄ º²²ñÄ¹¤éÈïÇú¼Ô¤ä¡¢ÈïÇú¼Ô¤ÎÂÎ¸³¤äÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡¢20Âå¤Î¡ÖÅÁ¾µ¼Ô¡×¤È¤âº©ÃÌ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
