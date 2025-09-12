¥¿¥Þ¥Í¥®¤Ç¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤â¡ÈÎÞ¡É¡Ä°ÛÎã¤ÎÌÔ½ë¤Ç²Á³Ê¹âÆ¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤â2¡Á3³äÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ç»ÅÆþ¤ìÎÌ¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¡ÖÇ¯Æâ¤Ï²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¡×
ÍÍ¡¹¤ÊÎÁÍý¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÄêÈÖ¿©ºà¡Ö¥¿¥Þ¥Í¥®¡×¤Ë¤âº£¡¢²Á³Ê¹âÆ¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12Æü¤Î¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥àÁ°¡¢Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò»Ô¤Ë¤¢¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö¤Ó¤ó¤Ó¤óÄâ ËÜÅ¹¡×¤¬»Å¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤ÏËÌ³¤Æ»»º¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®¤Ç¤¹¡£
ÆÚ¥¬¥é¤ä¼Ñ´³¤·¤Ê¤É¤Îµû²ðÎà¤ò»È¤Ã¤¿¤·¤ç¤¦¤æ¥Ù¡¼¥¹¤ÎÆÃÀ½¥¹¡¼¥×¤Ë¡¢¥¹¡¼¥×¤¬Íí¤ß¤ä¤¹¤¤ÃæºÙ¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÌÍ¤òÅêÆþ¡£
ºÇ¸å¤Ë¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®¤ò¤Î¤»¤ì¤Ð¡¢Å¹¼«Ëý¤Î¡ÖÈ¬²¦»Ò¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Î¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
ÍèÅ¹µÒ¤Ï¡Ö¥¿¥Þ¥Í¥®¤â¿É¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¿É¤¯¤Ê¤¯¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö¥¿¥Þ¥Í¥®¤¬ÂçÎ³¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£È¬²¦»Ò¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¥¿¥Þ¥Í¥®¤ò¿©¤Ù¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÀ²È¤«¤éÄ¾ÀÜ»ÅÆþ¤ì¡¢·î¤Ë300kg¤Û¤É»È¤¦¤È¤¤¤¦¥¿¥Þ¥Í¥®¡£
È¬²¦»Ò¥é¡¼¥á¥ó¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿©ºà¤À¤±¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤ÏÄË¼ê¤Ç¤¹¡£
¤Ó¤ó¤Ó¤óÄâ¡¦µÈÅÄ¤µ¤ó¡§
¥¿¥Þ¥Í¥®´Þ¤áÂ¾¤âÁ´ÂÎÅª¤Ë²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤¹¤ë¤È·ë¹½¤Ê²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î²Æ¤Î°ÛÎã¤ÎÌÔ½ë¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¤Î1kg¤¢¤¿¤ê¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê2³ä°Ê¾å¤Î¹â¤µ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔÆâ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÂÎ©¶è¤Î¡ÖÀ¸Á¯»Ô¾ì¤Þ¤ë¤¤¤Á¡×¤Ç¤Ï¡¢1ÂÞ3¸ÄÆþ¤ê¤ÎËÌ³¤Æ»»º¥¿¥Þ¥Í¥®¤¬ÀÇ¹þ¤ß171±ß¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¸Á¯»Ô¾ì¤Þ¤ë¤¤¤Á¡¦¾¾ÀîÂçÆóÏºÅ¹Ä¹¡§
¸¶²Á¤Ë¶á¤¤¶â³Û¡£2¡Á3³äÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
7·î¤ÈÈæ¤Ù3³ä¶á¤¯ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢»ÅÆþ¤ì¤ëÎÌ¤ò400kg¤«¤é200kg¤Ë¸º¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍèÅ¹µÒ¤Ï¡ÖÁ°100±ß¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê3¸Ä¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö159±ß¤«¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Ä¤â1¸Ä»È¤¦¤Î¤ËÈ¾Ê¬¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤«¡¢È¾Ê¬¤ÇÇö¤¯¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤ÆÆþ¤ì¤ë¤È¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¤ò¼ê¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë¶É¡¢¤«¤´¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
º£¸å¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¸Á¯»Ô¾ì¤Þ¤ë¤¤¤Á¾¾ÀîÅ¹Ä¹¤Ï¡Ö¤ª¤½¤é¤¯Ç¯Æâ¤Ï²¼¤¬¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤È¹â¤¤¿ä°Ü¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¯¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¸«¹þ¤ß¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£