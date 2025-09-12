Áá¤¯¤âÁªµó¥âー¥É¤Ë¡¡ÀÐÀî¸©ÃÎ»öÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤·¤¿¸½¿¦¡¦ÃÚ¹À»á¡¡³ÆÀ¯ÅÞ¡¦ÀªÎÏ¤Ë¿äÁ¦Í×ÀÁ¤Ç¹ÔµÓ
ÍèÇ¯3·î¤ÎÃÎ»öÁª¤Ë½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¸½¿¦¤ÎÃÚ¹À»á¤¬¡¢12Æü¤Î°ìÆü¤ò¤«¤±¤Æ¡¢³ÆÀ¯ÅÞ¡¢ÀªÎÏ¤Ë¿äÁ¦¤òÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°9»þ¡£Ä«°ì¤ÇË¬¤Í¤¿¤Î¤Ï¡Ä
ÃÚ ¹À »á¡§
¡ÖÅþÃå¡£¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
Î©·û¤ä¼ÒÌ±¤Î¸©µÄ¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤¹¤ëÀÐÀî¸©µÄ²ñ²ñÇÉ¡ÖÌ¤ÍèÀÐÀî¡×¤Ç¤¹¡£
Á°²ó¤ÎÃÎ»öÁª¤Ç¤Ï¡¢ÃÚ»á¤ÈÂÐÎ©¤·¤¿»³ÅÄ½¤Ï©»á¤ò¿äÁ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÚ ¹À »á¡§
¡ÖÌ¤ÍèÀÐÀî¤Î¤´¿äÁ¦¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤ë¼¡Âè¤Ç¤¹¡×
¿äÁ¦Í×ÀÁ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤áµÄÏÀ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿Ì¤ÍèÀÐÀî¡£
¸©µÄ²ñ²ñÇÉ Ì¤ÍèÀÐÀî¡¦µÈÅÄ ½¤ ²ñÄ¹¡§
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬11·îÃæ¤Ë¤â¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î11·î¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ÎÁ°¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾¯¤·º£¸å¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Æ±¤¸¤¯Á°²ó¡¢ÂÐÎ©¸õÊä¤ò»Ù±ç¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¼ÒÌ±ÅÞ¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞÀÐÀî¸©Ï¢¡¦°ìÀî À¯Ç· ´´»öÄ¹:
¡ÖÂç»êµÞ¡¢¿äÁ¦¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Þ¤º¤ÏÅÞÆâ¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ´Ø·¸¤¹¤ë³§¤µ¤ó¤ÈºÇ½ªÅª¤Ê·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Î©·û¤Ï¡¢»Ù»ýÊìÂÎ¤Ç¤¢¤ëÏ¢¹çÀÐÀî¤È¤â¶¨µÄ¤·¡¢¿µ½Å¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÏ¢¹çÀÐÀî¤â¡¢Á°²ó¤Ï¡¢Ì¤ÍèÀÐÀî¤Ê¤É¤ÈÊâÄ´¤ò¤¢¤ï¤»»³ÅÄ»á¤ò¿äÁ¦¡£
º£²ó¤Ï¡¢Î©·û¤ä¹ñÌ±¤È¤â¶¨µÄ¤¹¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢É¬¤º¤·¤âÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï¢¹çÀÐÀî¡¦¾®¿å ¹¯»Ë »öÌ³¶ÉÄ¹¡§
¡Ö¤É¤³¤«¤·¤é¤¬¤ä¤ë¤«¤é¡¢¤¦¤Á¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥¹¥¿¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÁÈ¹ç°÷¤µ¤ó¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×
°ìÊý¡¢Í¿ÅÞ¡¦¸øÌÀÅÞ¤Ç¤Ï¡Ä
ÃÚ ¹À »á¡§
¡Ö¤ªÁá¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÅþÃå¡ª¡×
½°µÄ±¡µÄ°÷»þÂå¤ÎÃÚ»á¤òÄ¹Ç¯¡¢»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á°²ó¤ÎÃÎ»öÁª¤Ç¤ÏÊÝ¼éÊ¬Îö¤òÍýÍ³¤Ë¼«¼çÅêÉ¼¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©ËÜÉôÆâ¤ò¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ä
¸øÌÀÅÞÀÐÀî¸©ËÜÉô¡¦Ã«Æâ Î§É× ÂåÉ½¡§
¡Ö¤³¤ìËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤È¤·¤Æ¤ÏÅöÁ³¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ê¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡×
¼«Á³ºÒ³²ÂÐ±þ¤ò½ä¤ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢º£¸å¡¢ÅÞËÜÉôÆâ¤Ç¶¨µÄ¤·¤ÆÇ¯Æâ¤Ë¤âÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÐÀî¸©Ï¢¤È¤·¤Æ¡¢ÃÎ»öÁª¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡£
ÃÚ ¹À »á¡§
¡Ö¤ª¤À¤±¡Ø¤¬¡Ù¤¤ÅÂ¡£¤³¤¿¤±¡©¡×
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¸©Ï¢¡¦¾®ÃÝ ³® ÂåÉ½
¡Ö¤ª¤À¤±¤«¤¤¡×
ÃÚ»á¡§¡Ö¤«¤¤¡©¤ª¡Ø¤¿¡Ù¤±¡©¡×
¾®ÃÝÂåÉ½¡§¡Ö¤ª¤À¤±¡×
ÃÚ»á¡§¡Ö¤ª¤À¤±¤«¤¤¡×
ÃÎ»öÁª¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸©À¯³¦¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞÀÐÀî¸©Ï¢¡¦¾®ÃÝ ³® ÂåÉ½¡§
¡Ö¹ñ¤Î²ÝÂê¡¢¸©¤Î²ÝÂê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¾ï¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÉôÊ¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤³¤ÏÅÞÇÉ´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃÎ»öÁª¤Ë¤ÏÆÈ¼«¤Î¸õÊä¤ò½Ð¤¹¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¿äÁ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â¾¤Î¸õÊä¼Ô¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¯ÆâÃæ¤ËÀÐÀî¸©Ï¢¤ÇÊý¸þÀ¤ò·è¤á¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢Á°²ó¿äÁ¦¤·¤¿°Ý¿·¡¢¼«¼çÅêÉ¼¤È¤Ê¤Ã¤¿»²À¯ÅÞ¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ó¤ÀÃÚ»á¡£
ÂÚºß»þ´Ö¤âÃ»¤¯¡¢³ÆÀ¯ÅÞÀªÎÏ¤ò¶î¤±²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£