¥ì¥Î¥Ü¡¢Íµ¡EL 27·¿¤Î4K¡¦240Hz¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿¡¼¡ÖLenovo Legion Pro 27UD-10¡×
¥ì¥Î¥Ü¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï9·î12Æü¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡ÖLenovo Legion Pro 27UD-10¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÄ¾ÈÎ²Á³Ê¤Ï153,780±ßÁ°¸å¡£
¥ì¥Î¥Ü¡¢Íµ¡EL 27·¿¤Î4K¡¦240Hz¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿¡¼¡ÖLenovo Legion Pro 27UD-10¡×
Íµ¡EL¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥ì¥Î¥Ü¤ÎUHD PureSight OLED¤Ë½àµò¤¹¤ë¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿¡¼À½ÉÊ¡£ºÇÂç240Hz¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤È0.03ms¤Î±þÅúÂ®ÅÙ¤òÈ÷¤¨¡¢Dolby Vision¡¢DisplayHDR TrueBlack 400¡¢AMD FreeSync Premium Pro¡¢VESA Adaptive Sync¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£sRGB¤ÈDCI-P3¤ò99%¥«¥Ð¡¼¤·¡¢Delta E<2¤Î¿§ÀºÅÙ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÍÑÅÓ¤Ë¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
²òÁüÅÙ¡§3840¡ß2160¡ÊUHD¡Ë
¥Ñ¥Í¥ë¡§OLED¡¢DCI-P3 99%¡¢sRGB 99%
¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¡§ºÇÂç240Hz
±þÅúÂ®ÅÙ¡§0.03ms¡ÊGtG¡Ë
HDR¡§DisplayHDR True Black 400
ÀÜÂ³Ã¼»Ò¡§HDMI 2.1 ¡ß2¡¢DisplayPort 1.4 ¡ß1¡¢USB Type-C¡ÊDP Alt Mode¡Ë¡ß1¡¢USB Type-C 3.2 Gen2¡Ê¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡Ë¡ß1¡¢USB 3.2 Gen1 ¡ß3¡Ê¥À¥¦¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡Ë
¥¹¥¿¥ó¥Éµ¡Ç½¡§¹â¤µÄ´À°¡¢¥Á¥ë¥È¡¢¥¹¥¤¥Ù¥ë¡¢¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÂÐ±þ
Æ±´üµ»½Ñ¡§AMD FreeSync Premium Pro¡¢VESA Adaptive Sync
ÊÝ¾Ú¡§3Ç¯´Ö¤Î¹ñÆâÊÝ¾Ú
¥ì¥Î¥Ü¡¢Íµ¡EL 27·¿¤Î4K¡¦240Hz¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿¡¼¡ÖLenovo Legion Pro 27UD-10¡×
Íµ¡EL¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥ì¥Î¥Ü¤ÎUHD PureSight OLED¤Ë½àµò¤¹¤ë¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿¡¼À½ÉÊ¡£ºÇÂç240Hz¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤È0.03ms¤Î±þÅúÂ®ÅÙ¤òÈ÷¤¨¡¢Dolby Vision¡¢DisplayHDR TrueBlack 400¡¢AMD FreeSync Premium Pro¡¢VESA Adaptive Sync¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£sRGB¤ÈDCI-P3¤ò99%¥«¥Ð¡¼¤·¡¢Delta E<2¤Î¿§ÀºÅÙ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÍÑÅÓ¤Ë¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¥Ñ¥Í¥ë¡§OLED¡¢DCI-P3 99%¡¢sRGB 99%
¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¡§ºÇÂç240Hz
±þÅúÂ®ÅÙ¡§0.03ms¡ÊGtG¡Ë
HDR¡§DisplayHDR True Black 400
ÀÜÂ³Ã¼»Ò¡§HDMI 2.1 ¡ß2¡¢DisplayPort 1.4 ¡ß1¡¢USB Type-C¡ÊDP Alt Mode¡Ë¡ß1¡¢USB Type-C 3.2 Gen2¡Ê¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡Ë¡ß1¡¢USB 3.2 Gen1 ¡ß3¡Ê¥À¥¦¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡Ë
¥¹¥¿¥ó¥Éµ¡Ç½¡§¹â¤µÄ´À°¡¢¥Á¥ë¥È¡¢¥¹¥¤¥Ù¥ë¡¢¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÂÐ±þ
Æ±´üµ»½Ñ¡§AMD FreeSync Premium Pro¡¢VESA Adaptive Sync
ÊÝ¾Ú¡§3Ç¯´Ö¤Î¹ñÆâÊÝ¾Ú