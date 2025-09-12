¡ÖÌÚ¤ò»Ò¶¡¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤ï¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×´°½ÏÍü¤ÎÇÀ±à¤Ë¼ùÎð80Ç¯Ä¶¡È¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÚ¡É Íüºî¤êÌ¾¿Í¤Î¶µ¤¨¤Ï3ÂåÌÜ¤Ë
¡¡´ôÉì¸©ÈþÇ»²ÃÌÐ»Ô¤Î¡Ö¥ä¥Þ¥ÇÀ±à¡×¤Ç¤Ï¡¢ÌÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤Þ´°½Ï¤µ¤»¤¿Íü¤ò¼ý³Ï¤·¤ÆÄ¾Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èé¤Þ¤Ç½À¤é¤«¤¯´Å¤ß¤¬¹¤¬¤ëÌ£¤ï¤¤¤ÏÉ¾È½¤Ç¡¢Ä¾Çä½ê¤Ë¤Ï´°½ÏÍü¤òµá¤á¤ë¿Í¡¹¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ºÇ¹â¤Î´Å¤µ¤Ç¼ý³Ï¡Ä¡È¼ù¾å´°½Ï¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤ë
¡¡Åì³¤´Ä¾õÆ»¤ÎÈþÇ»²ÃÌÐ¥¤¥ó¥¿ー¤«¤é¼Ö¤ÇÌó5Ê¬¤Î¡Ö¥ä¥Þ¥ÇÀ±à¡×¤Ï¡¢Åí¤ä³Á¡¢Íü¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÎÏ¤Ï¡ÖÆî¿å¡×¤ä¡Ö½©·î¡×¤Ê¤É¤ÎÍü¤Ç¡¢11·îº¢¤Þ¤ÇÀ¸»º¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
Ä«5»þÈ¾¡¢3ÂåÌÜ¤ÎÄ¹Èøµ×¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¤¬¼ý³Ï¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
Ä¹Èø¤µ¤ó¡§
¡Ö½Ï¤¹¤ÈÌ£¤¬¤°¤Ã¤È¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡È¼ù¾å´°½Ï¡É¤Ç¼ý³Ï¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¡×
¥¹ー¥Ñー¤ËÊÂ¤ÖÍü¤ÏÍ¢Á÷¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´°½ÏÁ°¤Ë¼ý³Ï¤·¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Íü¤Ï¼ý³Ï¸å¤Ë´Å¤ß¤òÁý¤¹¡ÈÄÉ½Ï¡É¤ò¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢´Å¤µ¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·Ä¹Èø¤µ¤ó¤Ï¡¢´°½Ï¤Þ¤ÇÂÔ¤ÁºÇ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼ý³Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´°½Ï¤¹¤ë¤ÈÈé¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê²«¿§¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Íü¤ÏÃî¤äÉÂµ¤¡¢Ä»¤Ê¤É¤«¤é¼Â¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢1¸Ä1¸Ä»æ¤ÎÂÞ¤ò¤«¤±ÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä¹Èø¤µ¤ó¡§
¡Ö¤â¤¦¤³¤ì¤ÏÌÀÆü¤«¤Ê¤È¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÂÞ¤«¤é¡ËÆ©¤±¤Æ¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡×
Ä¹Èø¤µ¤ó¤ÏÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤Ç¡¢ÂÞ¤Î¾å¤«¤é¤Ç¤â´°½Ï¤·¤Æ¤¤¤ëÍü¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Èø¤µ¤ó¡§
¡ÖÍü¤Ï¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£Ì£¸«¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÌÚ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤¬°ã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÌÚ¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¸µµ¤¤ÊÌÚ¤È¤â°ã¤¦¡×
´°½ÏÍü¤Ï½À¤é¤«¤¯¥Ç¥ê¥±ー¥È¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¹¬¿å¡×¤Ï3Æü¤Û¤É¤Ç½ý¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼ý³Ï¸å¤ÏÄ¾Çä½ê¤Ë±¿¤Ó¡¢Âç¤¤µ¤´¤È¤ËÁªÊÌ¡£ÄÞ¤¬Åö¤¿¤ë¤À¤±¤Ç¤â¹õ¤¤¶Ú¤¬Æþ¤ë¤¿¤á¡¢ÂÞ¤ò³°¤¹ºî¶È¤Ë¤âºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ý³Ï¤«¤é¤ï¤º¤«3»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï¡Ö¹¬¿å¡×¡Ê4～5¸Ä1000±ß¡Ë¤¬Å¹¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
½ý¤à¤Î¤¬Áá¤¤´°½ÏÍü¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¾Çä½ê¤ò»ý¤ÄÇÀ±à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤¹¡£
¢£¼ý³Ï¤·¤¿Íü¤Ï1»þ´ÖÈ¾¤Ç´°Çä
¡¡¸áÁ°10»þ¤Î³«Å¹Á°¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÒ¡§
¡ÖÀ¸¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤È¤ª¶¡¤¨ÍÑ¡£¥·¥ãー¥Ù¥Ã¥È¤Ë¤â¡×
ÊÌ¤ÎµÒ¡§
¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤âÂ¹¤¿¤Á¤â¹¥¤¡×
ÆÃÊÌ¤ËÈé¤´¤ÈÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡Ä¡£
µÒ¡§
¡Ö´Å¤¤¡£Èé¤Î¼þ¤ê¤¬¹¥¤¡×
ÊÌ¤ÎµÒ¡§
¡ÖÈé¤¬Á´Á³¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤Ï´Å¤¤¡×
¿ÆÀÌ¤äÍ§¿Í¤ËÂ£¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢Ä¾ÀÜÈ¯Á÷¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Íü¤À¤±¤Ç2Ëü7000±ßÊ¬¹ØÆþ¤¹¤ëµÒ¤â¡£¤³¤ÎÆü¼ý³Ï¤·¤¿Íü¤Ï1»þ´ÖÈ¾¤Ç´°Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¾Çä½ê¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¡ÖÇÀ±à¥«¥Õ¥§yamaki¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þµ¨¤ÎÄêÈÖ¤Ï¡¢Íü¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Öyamaki¤ÎÍµ¡¥«¥ìー¡×¡Ê1000±ß¡Ë¤Ë¡¢Íü¤Î¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¥µ¥ó¥É¥é¥ó¥Á¡×¡Ê850±ß¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Íü¤Î¥¸¥§¥éー¥È¤ËÀ¸¤Î´°½ÏÍü¡¢Ç»¸ü¤ÊÍü¥¸¥ã¥à¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÍü¥Ñ¥Õ¥§¡×¡Ê1050±ß¡Ë¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
µÒ¡§
¡ÖÍü¥Ñ¥Õ¥§¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ï½Ü¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ°ìÇ¯Ãæ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡×
ÊÌ¤ÎµÒ¡§
¡ÖÅí¤È¥¤¥Á¥´¤È¥«¥¥Ñ¥Õ¥§¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢½©¤Ë¤Ê¤ë¤È¡×
¢£ÇÀ±à¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡È¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÚ¡É
¡¡¾¼ÏÂ½é´ü¤«¤é²Ì¼ùºÏÇÝ¤¬À¹¤ó¤ÊÈþÇ»²ÃÌÐ»Ô¤Ï¡¢´ôÉì¸©Æâ°ì¤ÎÍü¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£µ×¤µ¤ó¤ÎÁÄÉã¡¦Í¿Á¾¾¾(¤è¤½¤Þ¤Ä)¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤ÎÃÏ¤ò³«º¦¤·¤ÆÍü¤ÎÌÚ¤ò¿¢¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Èø¤µ¤ó¡§
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡È¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÚ¡É¡£¾¼ÏÂ16Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ²Ì¼ù±à¤ò»Ï¤á¤ë»þ¤ËºÇ½é¤Ë¿¢¤¨¤¿Æó½½À¤µªÍü¤ÎÌÚ¤Ç¤¹¡×
´´¤ÎÄ¾·Â¤¬1¥áー¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¡È¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÚ¡É¤Ïº£¤â¸½Ìò¤Ç¡¢º£Ç¯¤âÌó800¸Ä¤Î¼Â¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢Íü¤ÎÌÚ¤Ï20Ç¯¤«¤é30Ç¯¤¬¼÷Ì¿¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃæ¡È¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÚ¡É¤Ï¼ùÎð80Ç¯°Ê¾å¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ÇÂçÀÚ¤Ë¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ×¤µ¤ó¤ÎÉã¡¦2ÂåÌÜ¤ÎÄçÍº¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¡ÈÍüºî¤êÌ¾¿Í¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤½¤Î¶µ¤¨¤Ï3ÂåÌÜ¤Îµ×¤µ¤ó¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Èø¤µ¤ó¡§
¡ÖÉã¿Æ¤¬¤³¤ÎÍü¤ÎÌÚ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤¤¤·¤¤Íü¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÌÚ¤ò»Ò¶¡¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤ï¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
»Ò¶¡¤ò°·¤¦¤è¤¦¤ËÃúÇ«¤Ë¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡£¥ä¥Þ¥ÇÀ±à¤Î¤æ¤º¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤Ç¤¹¡£
Ä¹Èø¤µ¤ó¡§
¡ÖËÍ¤Ï67ºÐ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼ãÂ¤¡£ÀèÇÚÊý¤Ë¿§¡¹¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡Ä¡£ÎÙ¤Ï100ºÐ¤Ç¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£Éé¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¼ùÎð80Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÚ¡×¤È¶¦¤Ë¡¢¤½¤Î´Å¤ß¤ÈÁÛ¤¤¤Ï¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
