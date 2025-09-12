¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î£µ¿Í¸õÊä¼Ô¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï¡ÖÂ¾ÅÞ¤È¤ÎÌóÂ«¤ò¼é¤êÀÚ¤ì¤ë¤«¡×
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤Ï£±£²Æü¤Ë¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£²£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÎ©¸õÊä¤ò¸Ç¤á¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¿ºÍÕ»á¤ÏÂæÉ÷£±£µ¹æ¤ËÈ¼¤¦Îµ´¬¤ò¼õ¤±¤¿ÃÏ¸µ¡¦ÀÅ²¬¸©¤ÎÇÀ²È¤é¤È°ì½ï¤ËÇÀ¿åÁê¤Ç¿Ê¼¡Ïº»á¤ÈÌÌ²ñ¡Ê£±£°Æü¡Ë¡£ÈïºÒÃÏ¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¸å¡¢¿Ê¼¡Ïº»á¤«¤é¡Ö»Ä¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤ò¤·¤è¤¦¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ìÀ¯¶É¤ò¤Þ¤¸¤¨¤¿ÏÃ¤·¤ò¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¿Ê¼¡Ïº»á¤ÎÀ¯¼£²È¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤òÌä¤ï¤ì¤¿¿ºÍÕ»á¤Ï¡Ö»ä¤¬Â¾ÅÞ¤ÎÀ¯¼£²È¤ò¤Í¡¢ÏÀÉ¾¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÁíºÛÁªµó¤Ë¤â½Ð¤Æ¡¢Ãç´Ö¤âÁý¤¨¤Æ¹ñÌ±¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤â¤¢¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¸åÇ¤¤òÁª¤ÖÁíºÛÁª¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¤¬£±£°Æü¤ËÀµ¼°É½ÌÀ¡£¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤Ï£±£±Æü¤ËÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´Ã´ÅöÁê¤ÈÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤âÎ©¸õÊä¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¡¢Íè½µÃæ¤Ë¤â²ñ¸«¤ò³«¤Àµ¼°¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÁíºÛÁª¤Ï¿Ê¼¡Ïº»á¤òÆþ¤ì¤Æ£µ¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£ÅÙ¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë½Ð¤ëÊý¡¹¤Ï¡¢¤É¤ì¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êý¡¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢ÁÈ¿¥¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤Í¡¢¸ª¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡£Ìò½ê¤âºâÌ³Åö¶É¤â¤¢¤ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ¾ÅÞ¤È¤ÎÌóÂ«¤ò¼é¤êÀÚ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¹Í¤¨Êý¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌóÂ«¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µÁíÍýÂç¿Ã¤ä¿û¸µ´±Ë¼Ä¹´±¡¢¤Î¤Á¤ÎÁíÍý¡¢¤³¤Î¤ª¤Õ¤¿¤«¤¿¤ÏÉ¬¤ºÌóÂ«¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¿·ÁíºÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤Ä¤é¤¤¤±¤ÉÂ¾ÅÞ¤È¤ÎÌóÂ«¤òÃç´Ö¤äÌò½ê¤«¤éÆÍ¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤âÌóÂ«¤ò¼é¤ë¡£¤½¤ì¤¬»ä¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï°ã¤¦¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡ÊÌóÂ«¡Ë¤¬¤Ç¤¤ëÁíºÛ¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡
