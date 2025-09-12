¡ÚÊ¡°æ¶¥ÎØ¡¦£Ç¶¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÇÕ¶¥ÎØ¡Û¾®¿¹µ®Âç¤¬»ûºê¹ÀÊ¿¤È¤ÎÏ¢·¸¼Â¸½¤Ë¶½Ê³¡Ö¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¡×
¡¡Ê¡°æ¶¥ÎØ£Ç¶¡ÖÂè£´£±²ó¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÇÕ¶¥ÎØ¡×¤¬£±£²Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î¾®¿¹µ®Âç¡Ê£³£µ¡áÊ¡°æ¡Ë¤ËÎ®¤ì¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Èá´ê¤ÎÏ¢·¸¤¬¥Ó¥Ã¥°¤ÎÉñÂæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö»ûºê¡Ê¹ÀÊ¿¡Ë¡¢°ì½ï¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£°ì¼¡Í½Áª¤ÎÃå½ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆó¼¡Í½Áª¤Î¥ì¡¼¥¹¤â·è¤Þ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢»ûºê¤¬£¹£Ò¤Ç£²Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë½éÏ¢·¸¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¼Ì¿¿È½Äê¤â¤¢¤ê¡¢»ûºê¤â·èÄêÊüÁ÷¤ò¸«¤ë¤Ê¤ê¡Ö¾®¿¹¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ç¤¹¤Í¡×¤È£±Ãå¤Ï¼è¤ì¤º¤â¡¢¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®¿¹¤Ï¿äÁ¦¤Ë¤è¤ë½Ð¾ì¤À¤¬¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸È÷¤¨¤Æ¤¤¿¡££´·îÀîºêµÇ°¤ÇÏÆËÜÍºÂÀ¤Î¸å¤í¤ò²ó¤ë¤Ê¤É¤·¡¢°ì»þ´ü¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤â´°Á´¤ËÉü³è¤·¤¿¡£¡ÖÎý½¬¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþ¤ë¤È»ûºê¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Æ±¸©¤ÎÍê¤â¤·²á¤®¤ë¸åÇÚ¤È¤ÎÏ¢·¸¤ò¶¯¤¯´ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡»ûºê¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢³®Àû½Ð¾ì¡£¤½¤Î½éÆü¤Ï£²Ãå¤Ê¤¬¤é¤â¾å¤¬¤ê¥¿¥¤¥à£±£°ÉÃ£´¤ÈÇúÎö¤ÊÂ®ÅÙ¤Ç¡Ö¤Õ¤Õ¤Õ¡¢ÃÏ¸µ¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¾®¿¹¤Ï¤½¤Î¥¿¥¤¥à¤òÊ¹¤¡Ö¤ä¡¢¤ä¤Ð¤¤¡Ä¡×¤È¤ª¤Ó¤¨¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ®º²¤ò¥Õ¥ë¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¡£
¡¡·ç¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÝ¤Î½éÆü¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï°ì½ï¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬°ìÅÙ¾Ã¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£²ÆüÌÜ¤Ç¼Â¸½¡£Ç³¤¨¤ë»×¤¤¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¡£