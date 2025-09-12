¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¡¡ËÜµòÃÏ½©ÅÄ°ÜÅ¾ÍýÍ³¤ò²ñ¸«¤ÇÀâÌÀ¡¡¡Ö»³·Á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÃÏ¤ÎÍø¡×
Íè¥·ー¥º¥ó¤«¤éËÜµòÃÏ¤ò½©ÅÄ¸©¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Ð¥ìー¥Üー¥ë½÷»ÒSV¥êー¥°¤Î¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¤Ï12Æü¡¢½©ÅÄ»Ô¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡¢°ÜÅ¾¤¹¤ëÍýÍ³¤ò¡Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹µ¬Äê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È»³·Á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÃÏ¤ÎÍø¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½©ÅÄ»Ô¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»ö¶ÈÉôÊÆÅÄÂç²ð»ö¶ÈÉôÄ¹¤È¡¢¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¤ÎÀ¾ÈøÇî¼ù¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ç¤¹¡£
²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¥Áー¥à¤¬ËÜµòÃÏ¤ò½©ÅÄ¸©¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ëÍýÍ³¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2015Ç¯¤Ë¼òÅÄ»Ô¤òµòÅÀ¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¡£½êÂ°¤¹¤ë¹ñÆâºÇ¹âÊö¤ÎSV¥êー¥°¤Ë2030Ç¯°Ê¹ß»²²Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö5000¿Í°Ê¾å¤¬Æþ¾ì¤Ç¤¤ë¥Ûー¥à¥¢¥êー¥Ê¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾õ¡¢¸©Æâ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸©Æâ¤Ç¤Î¥¢¥êー¥Ê³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì¤ÏÍèÇ¯¤Î2026-2027¥·ー¥º¥ó¤«¤é½©ÅÄ¸©½©ÅÄ»Ô¡¦³ã¾å»Ô¤Ø¤ÎËÜµòÃÏ°ÜÅ¾¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¡¡À¾ÈøÇî¼ù¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ö»³·Á¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀµÄ¾ËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤¤¡£»³·Á¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤ÏËº¤ì¤º½©ÅÄ¤Ï·è¤·¤Æ»³·Á¤«¤é±ó¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Þ¤¿±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢À¾Èø¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ï¡¢¡Ö»³·Á¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ëºÇ¸å¤Î¥·ー¥º¥ó¤È¤Ê¤ëº£µ¨¡¢¼òÅÄ¤Ç¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ç¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤¤¡×¤È10·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ëº£¥·ー¥º¥ó¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Áー¥à¤Ï½©ÅÄ¤Ø¤Î°ÜÅ¾¸å¤â¡¢ÃÂÀ¸¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë¼òÅÄ»Ô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸©Æâ¤ÇÇ¯´Ö4»î¹ç¤Û¤É¤Î¸ø¼°Àï¤ò¹Ô¤¦¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥Áー¥àÁÏÀß¤ÎÃÏ¤Ç¸½ºß¡¢¥Þ¥¶ー¥¿¥¦¥ó¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤Î¼òÅÄ»Ô¤Ç¤Ï12Æü¡¢³«Ëë¤Ø¸þ¤±±þ±ç»ÔµÄ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼òÅÄ»Ô¤ÎÌð¸ýÌÀ»Ò»ÔÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»Ô¤Î¼¹¹ÔÉô¤È»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤¬Á´°÷¡¢¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¤Î±þ±ç¥æ¥Ë¥Ûー¥à¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¼òÅÄ»ÔµÄ²ñ¤ÎËÜ²ñµÄ¾ì¤ØÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼òÅÄ»ÔµÄ²ñ¡¡º´Æ£ÌÔµÄÄ¹¡Ö¥Áー¥àÀ¸ÃÂ¤ÎÃÏ¤È¤·¤Æ»Ô¤òµó¤²¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËËÜÆü¤Ï±þ±ç¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ÎËÜ²ñµÄ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
Íè¥·ー¥º¥ó¤«¤é¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¤¬ËÜµòÃÏ¤ò½©ÅÄ¸©¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¥Ë¥åー¥¹¤¬¶î¤±½ä¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤ÎSV¥êー¥°³«ËëÀï¤Ï10·î¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Áー¥à¤Î³èÌö¤òµ§¤ë±þ±ç»ÔµÄ²ñ¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼òÅÄ»ÔµÄ²ñ¡¡º´Æ£ÌÔµÄÄ¹¡Ö¥Áー¥àÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¥Þ¥¶ー¥¿¥¦¥ó¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê±þ±ç¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¤·¤Ã¤«¤ê´Ø¤ï¤Ã¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼òÅÄ»Ô¡¡Ìð¸ýÌÀ»Ò»ÔÄ¹¡Ö½©ÅÄ¤¬ËÜµòÃÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ»ÄÇ°¤Ç¤¹¤·¼òÅÄ»Ô¤È¤·¤Æ¤â5Àé¿Í¤ÎÂÎ°é´Û·úÀß½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È²þ¤á¤ÆÂçÊÑ¿´¶ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÁª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó´ÆÆÄ¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¼òÅÄ»Ô¤Ï±þ±çµÄ²ñ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ËÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼òÅÄ»ÔÌ±¤âÆ±¤¸»×¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¸å¤Î¥·ー¥º¥ó³«ËëÀï¤Ï¡¢10·î11Æü¡¢¼òÅÄ»Ô¤ÎINPEX¼òÅÄ¥¢¥êー¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£