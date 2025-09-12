»³·Á¸©Ä£¤Î¿¦°÷¤¬£Î£Ð£ÏË¡¿Í¤ÎÌò°÷½»½ê¤ò¸í¤Ã¤Æ¸ø³«¡¡Æâ³ÕÉÜ¤Î¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë
»³·Á¸©¾ÃÈñÀ¸³è¡¦ÃÏ°è°ÂÁ´²Ý¤Î¿¦°÷¤¬Æâ³ÕÉÜ¤Î¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤ËNPOË¡¿Í¤ÎÌò°÷¤Î½»½ê¤ò¸í¤Ã¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆó¼¡Èï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ï³¤¨¤¤¤·¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¸©Æâ¤ÎNPOË¡¿Í¤ÎÌò°÷¤Î½»½ê13·ï¤Ç¤¹¡£
¸©¾ÃÈñÀ¸³è¡¦ÃÏ°è°ÂÁ´²Ý¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¿¦°÷¤¬Æâ³ÕÉÜ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î¸ø³«¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëNPOË¡¿Í¤Î¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤¹¤ëºÝ¡¢¸í¤Ã¤ÆÌò°÷¤Î½»½ê¾ðÊó¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿½ñÎà¤ò¸ø³«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤Î¤¦¤Á¡¢3·ï¤Ï¤³¤È¤·5·î27Æü¤«¤é¡¢»Ä¤ê¤Î10·ï¤Ï¤³¤È¤·7·î16Æü¤«¤é±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¡¢Ï³¤¨¤¤¤ò³ÎÇ§¤·¤¿11Æü¸áÁ°11»þ¤´¤í¤Ëºï½ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©¾ÃÈñÀ¸³è¡¦ÃÏ°è°ÂÁ´²Ý¤Ï¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¼è¤ê°·¤¦ºÝ¤Ë¤ÏÊ£¿ô¿Í¤ÇÅÀ¸¡¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£