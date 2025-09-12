ÀîÀ¾Ä®¤Î500±ß¶¯Åð¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¶áÎÙ½»Ì±¤Ë¼Ú¶â½Å¤Í¤ë¡¡À¸³èÈñ¤Ëº¤¤êÈÈ¹Ô¤Ë»ê¤Ã¤¿¤«
ÀîÀ¾Ä®¤Î¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êーÃó¼Ö¾ì¤Ç9·î9ÆüÌë¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¶¯Åð»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿68ºÐ¤ÎÃË¤¬À¸³èÈñ¤Ëº¤¤ê¶âÁ¬ÌÜÅª¤ÇÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Î¿ÈÊÁ¤Ï12Æü¡¢»³·ÁÃÏÊý¸¡»¡Ä£ÊÆÂô»ÙÉô¤ËÁ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯Åð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÀîÀ¾Ä®»þÅÄ¤ÎÌµ¿¦¡¦¾¾±º¾¼°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê68¡Ë¤Ç¤¹¡£
¾¾±ºÍÆµ¿¼Ô¤Ï9·î9Æü¸á¸å9»þ40Ê¬¤´¤í¡¢ÀîÀ¾Ä®¾å¾®¾¾¤Î¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êーÃó¼Ö¾ì¤Ç¼Ö¤Ë¤¤¤¿57ºÐ¤Î½÷À¤Ë¥«¥Ã¥¿ー¥Ê¥¤¥Õ¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¡¢¸½¶â500±ß¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò¤â¤È¤Ë¾¾±ºÍÆµ¿¼Ô¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í10ÆüÀµ¸á¤¹¤®ÊÆÂô»ÔÆâ¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ç¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ëÍÆµ¿¼Ô¤òÈ¯¸«¤·¡¢ÂáÊá¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¾±ºÍÆµ¿¼Ô¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÂáÊá»þ¡¢¾¾±ºÍÆµ¿¼Ô¤Î½ê»ý¶â¤Ï¥¼¥í¤Ç¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¾¾±ºÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀ¸³èÈñ¤Ëº¤¤ê¶âÁ¬ÌÜÅª¤ÇÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¾±ºÍÆµ¿¼Ô¤òÃÎ¤ëÊ£¿ô¤Î½»Ì±¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾¾±ºÍÆµ¿¼Ô¤Ï¶áÎÙ½»Ì±¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Ú¶â¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Æ¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£