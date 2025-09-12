¡Ú°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡Û¥é¥¦¡¼¥ëÄ¶¤¨¤Î¡ÖÉúÊ¼¡×½Ð¸½¡ÖÂç·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¥Õ¥¡¥ó¤¬¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¤¹¤ë¡ÖÀî¸¶¤Ê¤Ë¤¬¤·¡×¤ÎÌ¾±éµ»
¡¡9·î11ÆüÌë¡¢X¤Ç¡ÖÀî¸¶¤Ê¤Ë¤¬¤·¡×¤Ê¤ë¥ï¡¼¥É¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡ÖÀî¸¶¤Ê¤Ë¤¬¤·¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¡£¥Ò¥í¥¤¥ó°¦¼Â¡ÊÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡Ë¤Î¸òºÝÁê¼ê¤ÎÀî¸¶ÍÎÆó¤Ç¡¢ÃæÅçÊâ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£°¦¼Â¤Î¿ÆÍ§¡¦É´¡¹»Ò¡ÊÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ë¤¬¤½¤¦¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â¤³¤Î¸Æ¤ÓÊý¤¬ÄêÃå¤·¤¿¡£
¡¡¤¸¤Ä¤Ï8·î14Æü°Ê¹ß¡¢¡Ø°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡Ù¤ÎÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Ï¡¢Ëè²ó¡¢¡ÖÀî¸¶¤Ê¤Ë¤¬¤·¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¤³¤ÎÀî¸¶¤Ï¡¢Éã¿ÆÆ±»Î¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¶¯À©Åª¤Ë°¦¼Â¤È¸òºÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÎ®Âç³Ø¤ò½Ð¤ÆÂç¼ê¶ä¹Ô¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯ÃË»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¤¯¤»¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Àî¸¶¤Ï´ûº§½÷À¤ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¶ä¹Ô¤Ç¤Ï´ûº§¼Ô¤ÎÊý¤¬¥¦¥±¤¬¤¤¤¤¡Ù¡Ø¼è°úÀè¤ÎÌò°÷¤ÎÌ¼¤À¤«¤é»Å»ö¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç°¦¼Â¤Ë·ëº§¤òÇ÷¤Ã¤¿¤ê¡¢°¦¼Â¤òÈø¹Ô¤·¤¿¤ê¡¢¥«¥ò¥ë¡Ê¥é¥¦¡¼¥ë¡Ë¤òÊâÆ»¶¶¤«¤éÆÍ¤Èô¤Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¥ä¥Ð¤¤¹ÔÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÃæÅç¤µ¤ó¤Î¤¦¤µ¤ó½¤¤ÏÃ¤·Êý¤Ê¤É¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï´÷¤ß·ù¤ï¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÀî¸¶¤À¤¬¡¢°¦¼Â¤È¥«¥ò¥ë¤¬¼æ¤«¤ì¤¢¤¦»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢½ù¡¹¤Ë¿´¶¤¬ÊÑ²½¡£¤½¤·¤Æ9·î11Æü¤ÎÂè10ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢°¦¼Â¤òÅ®°¦¤¹¤ëÉã¡¦À¿¼£¡Ê¼ò¸þË§¡Ë¤ÈÂÐÖµ¤·¡¢2¿Í¤ÎÃç¤òÇ§¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÄ¾ÁÊ¤¹¤ë¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¤³¤³¤ËÍè¤ÆÀî¸¶¤Ê¤Ë¤¬¤·³ôµÞ¾å¾º¤Ê¤ó¤À¤¬www¡Õ
¡ÔÂç·ù¤¤¤Çµ¤»ý¤Á°¤¹¤®¤¿Àî¸¶¤Ê¤Ë¤¬¤·¤Î³ô¤¬Çú¾å¤¬¤ê¾Ð¡Õ
¡Ô¥é¥¦¡¼¥ëÌÜÅª¤Ç¸«»Ï¤á¤¿¥É¥é¥Þ¤À¤±¤É¡¡Æ±Î½¤È¸ì¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÀî¸¶¤Ê¤Ë¤¬¤·¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡¡¤¢¤ó¤ÊÇ»¤¤¥¥ã¥é¸ì¤é¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡ª¡Õ
¡¡¤È¡¢¡ÖÀî¸¶¤Ê¤Ë¤¬¤·¡×¤Î¥¯¥»¤Ä¤è¥¥ã¥é¤Ë¥É¥Ï¥Þ¤ê¤¹¤ë¿Í¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¡£
¡ÖÀî¸¶Ìò¤ÎÃæÅçÊâ¤µ¤ó¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÎºÇ½é¤ÎÉ×¡¦¼¡Ïº¤ò±é¤¸¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£184¥»¥ó¥Á¤Î¹â¿ÈÄ¹¤Ë´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢NHK¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤ª¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤Ç¾ú¤·½Ð¤¹ÆÈÆÃ¤Î¶õµ¤´¶¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÀî¸¶¤Ï¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¼¡Ïº¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦ÌòÊÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥Þ¤êÌò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡Ø°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡Ù¤Ï¡¢¼¡²ó¤Î9·î18Æü¤¬ºÇ½ªÏÃ¡£Snow Man¤Î¥é¥¦¡¼¥ë¤¬¥Û¥¹¥È¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤Ê ¡ÈÉúÊ¼¡É ¤¬¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£