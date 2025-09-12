¹âÃÎ¸© 9·îµÄ²ñÄó½Ð¤ÎµÄ°ÆÈ¯É½ ¡Ú¹âÃÎ¡Û
¹âÃÎ¸©¤Ï9·î12Æü¡¢¹âÃÎÎ¶ÇÏ¶õ¹Á¤Î¿·¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ë¤ÎÀ°È÷¤Ê¤ÉÁí³Û10²¯±ß¤¢¤Þ¤ê¤Î°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£9·îÊäÀµ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ê¿À®°Ê¹ß¤Ç²áµî2ÈÖÌÜ¤Ë¾¯¤Ê¤¤Í½»»³Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ï¡¢9·îµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÊäÀµÍ½»»°Æ¤ä¾òÎãµÄ°Æ¤Ê¤É39·ï¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤ÏÁí³ÛÌó10²¯8300Ëü±ß¤Ç¡¢9·îÊäÀµ¤È¤·¤Æ¤ÏÊ¿À®°Ê¹ß¤Ç²áµî2ÈÖÌÜ¤Ë¾¯¤Ê¤¤Í½»»³Û¤Ç¤¹¡£
Í½»»¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢2026Ç¯½©º¢¤ËÉôÊ¬¶¡ÍÑ¤ò³«»ÏÍ½Äê¤Î¹âÃÎÎ¶ÇÏ¶õ¹Á¤Î¿·¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ë¤Ç¡¢¸©»ºÌÚºà¤äÅÚº´ÏÂ»æ¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤¿ÆâÁõÈñÍÑ¤Ê¤É¤Ë2980Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¡£
¤Þ¤¿ºÒ³²»þ¤ËÈòÆñ½ê¤È¤Ê¤ë¹áÆî»Ô¤Î¸©Î©ÀÄ¾¯Ç¯¥»¥ó¥¿ーÂÎ°é´Û¤Î¶õÄ´ÀßÈ÷¤Î´ðËÜÀß·×¤ÎÈñÍÑ¤Ê¤É¤Ë1590Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9·îµÄ²ñ¤Ï9·î19Æü¤Ë³«²ñ¤·¤Þ¤¹¡£