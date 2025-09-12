¥¢¥¸¥¢³ô¡¡Áí¤¸¤Æ¾å¾º¡¢¹á¹Á³ô¤ÏÈ¿È¯
Åìµþ»þ´Ö17:42¸½ºß
¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 26388.16¡Ê+301.84¡¡+1.16%¡Ë
Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¡¡ 3870.60¡Ê-4.71¡¡-0.12%¡Ë
ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 25474.64¡Ê+258.93¡¡+1.03%¡Ë
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡¡ 3395.54¡Ê+51.34¡¡+1.54%¡Ë
¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 8864.89¡Ê+59.86¡¡+0.68%¡Ë
¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï¡¡ 81933.56¡Ê+384.83¡¡+0.47%¡Ë
¡¡£±£²Æü¤Î¥¢¥¸¥¢³ô¤ÏÁí¤¸¤Æ¾å¾º¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¤Ï£¸·î¤ÎÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤¬ÁÛÄê¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Íø²¼¤²´üÂÔ¤«¤é¼çÍ×£³»Ø¿ô¤¬¤¹¤Ù¤ÆºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤·¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢³ô¤â·øÄ´¤Ê¿ä°Ü¤ò¸«¤»¤ë»Ô¾ì¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤¿¡£¹á¹Á³ô¤ÏÈ¿È¯¡£¥Í¥Ã¥È´ØÏ¢³ô¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë·øÄ´¤Ê¿ä°Ü¤ò¸«¤»¤¿¡£ÂæÏÑ³ô¤Ï£¸ÆüÂ³¿¡£ÊÆ¹ñ³ô¤Î¾å¾º¤ò¹¥´¶¤·¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÇã¤¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¾®È¿Íî¡£¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï³«È¯²ñ¼Ò¤ÎÉÙ»Î¹¯¹©¶È¸ßÎþÌÖ¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¥áー¥«ー¤ÎÃæ²Ê´¨Éðµª²Êµ»¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¶ä¹ÔÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñÇÀ¶È¶ä¹Ô¡¢¼òÂ¤²ñ¼Ò¤Îµ®½£³ýçÊ¼ò¡¢ÄÌ¿®²ñ¼Ò¤ÎÃæ¹ñÅÅ¿®¡Ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥Æ¥ì¥³¥à¡Ë¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤ÏÈ¿È¯¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¥µ¥¤¥È²ñ¼Ò¤ÎÉ´ÅÙ¡Ê¥Ð¥¤¥É¥¥¡Ë¡¢ÅÅ»Ò¾¦¼è°úÂç¼ê¤Î¥¢¥ê¥Ð¥Ð¡¦¥°¥ëー¥×¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½ÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÃæ¹ñ¹¨¶¶½¸ÃÄ¡Ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥Û¥ó¥Á¥ã¥ª¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¡¦¥áー¥«ー¤ÎÎþÁÛ½¸ÃÄ¡Ê¥ì¥Î¥Ü¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²ñ¼Ò¤Î¶åÎ¶ÁÒÃÖ¶ÈÃÏ»ºÅê»ñ¡Ê¥ïー¥Õ¡¦¥ê¥¢¥ë¥¨¥¹¥Æー¥È¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡Ë¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¤ÏÈ¿È¯¡£ÄÌ¿®²ñ¼Ò¤Î¥Æ¥ë¥¹¥È¥é¡¦¥°¥ëー¥×¡¢¶âÂ°¡¦¹Û¶È²ñ¼Ò¤Î¥µ¥¦¥¹£³£²¡¢·úÀß»ñºà¥áー¥«ー¤Î¥¸¥§ー¥à¥¹¡¦¥Ïー¥Ç¥£¡¦¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êー¥º¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢²ñ¼Ò¤Î¥ï¥¤¥º¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÊªÎ®¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ö¥ë¥º¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー²ñ¼Ò¤Î¥á¥½¥Ö¥é¥¹¥È¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
