8¶¯·è¤á¤¿ÂçÆ£º»·î¡Ö¤³¤³¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«...¡×Ä¥ËÜÈþÏÂ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥ê¡¼¤Ë¶Ã¤ ¡ÒÂîµåWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º ¥Þ¥«¥ª¡Ó
¡þÂîµåWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º ¥Þ¥«¥ª(9¡Á14Æü¡¢¥Þ¥«¥ª)
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹2²óÀï¤Ç¤Ï¡¢ÂçÆ£º»·îÁª¼ê(À¤³¦¥é¥ó¥¯10°Ì)¤¬Ä¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê(Æ±6°Ì)¤ò 3-1(6-11¡¢11-7¡¢11-8¡¢11-9)¤ÇÇË¤ê¡¢¥Ù¥¹¥È8¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤Ï²áµî3ÅÙÂÐÀï¤·¡¢Ä¥ËÜÁª¼ê¤Î2¾¡1ÇÔ¡£Ä¾¶á¤ÏÄ¥ËÜÁª¼ê¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢6·î¤«¤é¥À¥Ö¥ë¥¹¤òÁÈ¤à2¿Í¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ß¤¤¤Ë1¥²¡¼¥à¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè3¥²¡¼¥à¤Ï¡¢7-1¤ÈÂçÆ£Áª¼ê¤¬Âç¤¤¯¥ê¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÄ¥ËÜÁª¼ê¤ÎÌÔÄÉ¡£9-6¤ÈÂçÆ£Áª¼ê3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ê¡¼¤Ç´°Á´¤ËÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢¤³¤ó¿È¤Î¥Õ¥©¥¢¥Ï¥ó¥É¤ò¿¶¤êÈ´¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¥ËÜÁª¼ê¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤Î¹¥¥é¥ê¡¼¤Ë¡Ö¤³¤³¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«...¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÂçÆ£Áª¼ê¡£¼¡¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÃ¥¤¤¡¢ÌÔÄÉ¤ò¤·¤Î¤®Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÆ£Áª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤ÇÆþ¤ë¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤¬3-1¤Ç¾¡¤Æ¤¿Í×°ø¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±³Ê¾å¤ÎÁª¼ê¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤³¤Î1Ç¯´ÖÌÜÉ¸¤Ë¡¢»î¹ç¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤ò°ìÈÖ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡Àï¤Ï°ËÆ£ÈþÀ¿Áª¼ê¤«Ãæ¹ñ¤Î蒯ÒØÁª¼ê¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¡£¡ÖÁ°²óÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤«¤Ê¡×¤ÈÀï¤¤¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÇÔ¤ì¤¿Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ï¡¢¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¡£Éé¤±¤¿¥²¡¼¥à¤Ï½øÈ×¤«¤é¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£µ»½ÑÌÌ¤È¤¤¤¦¤è¤êµ¤»ý¤Á¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£²ù¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âè3¥²¡¼¥à¤Î¥é¥ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¥Ê¥¤¥¹¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð´é¤â¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£