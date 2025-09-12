TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Ï¢¹ç¤Ç¼¡¤ÎÌò°÷¿Í»ö¤ò·è¤á¤ë°Ñ°÷²ñ¤¬¡¢¸½ºß2´üÌÜ¤ÎË§ÌîÍ§»Ò²ñÄ¹¤òÂ³Åê¤µ¤»¡¢¿·¤¿¤Ê»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ë¿ÀÊÝÀ¯»ËÉû²ñÄ¹¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢ºÇ½ªÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ìò°÷¿Í»ö¤ò·è¤á¤ë¡ÖÌò°÷¿ä¤»¤ó°Ñ°÷²ñ¡×¤¬Ë§Ìî²ñÄ¹¤òÂ³Åê¤µ¤»¡¢»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ë¤ÏÅÅµ¡Ï¢¹ç½Ð¿È¤Ç¡¢¸½ºßÉû²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¿ÀÊÝÀ¯»Ë»á¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢ºÇ½ªÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Ë§Ìî²ñÄ¹¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½ÕÆ®¤Ç¹â¿å½à¤ÎÄÂ¾å¤²¤ò¼Â¸½¤·¤¿¼ÂÀÓ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢À¯¼£ÌÌ¤äÏ¢¹çÆâ¤ÎÁÈ¿¥±¿±Ä¤Ê¤É¤ÇÂ³Åê¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤¹°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¡¢Ä´À°¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Ë§Ìî²ñÄ¹¤Î3´üÌÜ¤ÎÂ³Åê¤Ï¡¢Íè·î¤ÎÄê´üÂç²ñ¤ÇÀµ¼°¤Ë·è¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£