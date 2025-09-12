¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤¿¤«¤¿¡×¤ËÁ¼ÃÖÌ¿Îá¡¡¤ª¤»¤ÁÈÎÇä¤ÇÉÔÅö¤ÊÆó½Å²Á³ÊÉ½¼¨¤·¤¿¤È¤·¤Æ ¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤¿¤«¤¿¡×¤ÏÈ¿ÏÀ
¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ï¡¢ÄÌÈÎÂç¼ê¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤¿¤«¤¿¡×¤¬¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÇÉÔÅö¤ÊÆó½Å²Á³ÊÉ½¼¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤ÆÁ¼ÃÖÌ¿Îá¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯Á¼ÃÖÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯ÄÌ¿®ÈÎÇä²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤¿¤«¤¿¤Ç¤¹¡£
¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤¿¤«¤¿¤ÏµîÇ¯¡¢¼«¼Ò¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÆÃÂçÏÂÍÎ¤ª¤»¤Á2ÃÊ½Å¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥»¡¼¥ë´ü´Ö½ªÎ»¸å¤ËÄÌ¾ï²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë·×²è¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë1Ëü±ßÃÍ°ú¤¤·¤¿1Ëü9980±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤ÈÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ ¶å½£»öÌ³½ê¡¡¼¯Ìî½¤¹° ²ÝÄ¹
¡Ö¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤¿¤«¤¿¤Ï¡Ë¥»¡¼¥ë´ü´ÖÃæ¤ËÈÎÇä·×²è¿ôÎÌÊ¬¤òÇä¤êÀÚ¤ë¡¢´°Çä¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£¥»¡¼¥ë½ªÎ»¸å¤Î11·î24Æü°Ê¹ß¤ÏËÜ·ï¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÉ½¼¨¤¬¡¢²Á³Ê¤ä¼è°ú¾ò·ï¤¬ÍÍø¤À¤È¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¸íÇ§¤µ¤»¤ë¡ÖÍÍø¸íÇ§¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¡£¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤¿¤«¤¿¤ËÂÐ¤·¡¢º£¸å¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÀëÅÁ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤òµá¤á¤ëÁ¼ÃÖÌ¿Îá¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤¿¤«¤¿¤Ï¡¢º£²ó¤Î½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜ·ïÉ½¼¨¤ÏÍÍø¸íÇ§¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸µ¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤ÎÀìÌç²È¤Ï¡Ä
¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñOB¡¡Áá°ðÅÄÂç³Ø Ë¡³Ø³Ø½Ñ±¡¡¡ÃæÎ¤¹À ½Ú¶µ¼ø
¡ÖÈÎÇä¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄÌÈÎ¶È¼Ô¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤¬Çä¤ì¤ë¤Î¤«Çä¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÄê¤ÎÃÎ¸«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤âÂçÊÑ¹â¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£²¾¤ËÈ¿ÏÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Èó¾ï¤ËÆÃÃÊ¤Î»ö¾ð¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤¿¤«¤¿¤Ï¡Öº£¸å¡¢Ë¡Åª¤Ê¼êÂ³¤¤Î¾ì¤ÇÅö¼Ò¤ÎÀµÅöÀ¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¡¢Å¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
