¡ÚWWE¡ÛRAW¡Ê9·î8Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡¿¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö³ì¿§Èþ¿Í¡×¡Ö»Å¾å¤¬¤ê¤¹¤®¡×ÅÁÀâ¤ÎÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼
¡¡ÅÁÀâ¤ÎÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤¬Ç¯ÎðÉÔ¾Ü¤ÎÈþËÆ¤È°µ´¬¤Î¥Ð¥¥Ð¥Ê¢¶Ú¤ÇÅÅ·âÉüµ¢¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡Ö»Å¾å¤¬¤ê¤¹¤®¡×¤È¶ÃØ³¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡CM¥Ñ¥ó¥¯¤ÎºÊ¤Ç¡¢WWE¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¦AJ¥ê¡¼¤¬Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¡£½µËö¤ÎSmackDown¤ËÂ³¤¯½Ð±é¤È¤Ê¤ê¡¢¸µ¥Ç¥£¡¼¥ô¥¡¥º²¦¼Ô¤ÎÉüµ¢¤È¡Ö¥»¥¹¡¦¥í¥ê¥ó¥º¡õ¥Ù¥Ã¥¡¼¡¦¥ê¥ó¥ÁÉ×ºÊ¡×¤È¤ÎÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡ÈÉ×ÉØ¹³Áè¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢9·î20Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡×¤Ø¸þ¤±¡¢Âç¤¤ÊÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀäÂÐ¤Ë¸½ÌòÉüµ¢¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿½÷»ÒÉôÌç¤ÎóÕÌÀ´ü¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëAJ¡£¤½¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÉüµ¢¤Î½Ö´Ö¤ò¼ý¤á¤¿¡ÖSmack Down¡×Ä¾¸å¤ÎXÅê¹ÆÆ°²è¤Ï¡¢¶Ã°Û¤Î1²¯7800Ëü¥Ó¥å¡¼¤òµÏ¿¡£¤·¤«¤â¤¿¤À¤ÎÉüµ¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢38ºÐ¤Ë¤·¤ÆÊ¢¶Ú¤¬¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤Ë³ä¤ì¡¢ÂåÌ¾»ì¤Î¥¹¥¥Ã¥×¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÈÇ¯ÎðÉÔ¾Ü¤ÎÈþËâ½÷¡É¤Ö¤ê¤âÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎRAW¤Ç¤âAJ¤Î¥×¥í¥â±ÇÁü¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö10Ç¯¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤ËÊ¢¶Ú¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¡×¡Ö°ì²¯Ä¶¤¨¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡Ö³ì¿§Èþ¿Í¡×¡Ö»Å¾å¤¬¤ê¤¹¤®¡×¤Ê¤É¡¢»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤ÆÉüµ¢¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ËÀä»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡ÃæÈ×¡¢AJ¤Ï¥Ù¥Ã¥¡¼¡¦¥ê¥ó¥Á¤Î¡ÈËº¤ìÊª¡É¤Ç¤¢¤ë½÷»Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë²¦ºÂ¥Ù¥ë¥È¤ò¹ø¤Ë´¬¤¡¢´¿À¼¤ÎÃæ¤Ç¥ê¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ë¤È¡Ö»ä¤ÏAJ¥ê¡¼¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¿ä¤·¡Ê¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤¬¡Ë¤¬¿ä¤¹¥ì¥¹¥é¡¼¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¡¢¿·À¤Âå¥Õ¥¡¥ó¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÉ×¤Î¥Ñ¥ó¥¯¤¬Éî¿«¤µ¤ì¤ë»Ñ¤ò¸«¤ÆÌá¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉüµ¢ÍýÍ³¤ò¹ðÇò¤·¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò·Ç¤²¤Æ¥Ù¥Ã¥¡¼¤òÄ©È¯¡£¥Ù¥Ã¥¡¼¤â¡Ö¥Ñ¥ó¥¯¤ÏºÊ¤Î±Æ¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈéÆù¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤¬¡¢AJ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤³¤½¥»¥¹¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£Î¾¼Ô¤ÎÀåÀï¤Ï¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤³¤Ø¥»¥¹¡¦¥í¥ê¥ó¥º¤âÅÐ¾ì¤·»öÂÖ¤Î¼ýÂ«¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤¬¡¢AJ¤Ï¤³¤ì¤òµñÈÝ¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥ó¥¯¤È»ä ÂÐ ¤¢¤Ê¤¿¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥É¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ê¤é¥Ù¥ë¥È¤òÊÖ¤¹¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÍ×µá¡£³ëÆ£¤ÎËö¡¢¥»¥¹¡õ¥Ù¥Ã¥¡¼É×ºÊ¤â¤³¤ÎÄó°Æ¤ò¾µÂú¤·¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Ñ¥ë¡¼¥¶¤Ç¤ÎÂÐÀï¤¬Àµ¼°·èÄê¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤ÏCM¥Ñ¥ó¥¯¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢¥ê¥ó¥°Á´ÂÎ¤Ë¶ÛÄ¥¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè·îËö¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¥Ù¥Ã¥¡¼¤ÏÉ×¥»¥¹¤ÎËÉ±Ò¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¥Ñ¥ó¥¯¤Ø¥í¡¼¥Ö¥í¡¼¤òÊü¤Á¡¢¥¿¥¤¥È¥ëËÉ±Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¡È¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤ÎÉºÊ¡É¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î°äº¨¤¬°ú¤¶â¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥ó¥¯¤ÎºÊAJ¤¬¸½ÌòÉüµ¢¡£É×ÉØÆ±»Î¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥É¥¿¥Ã¥°Àï¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£SNS¤Ç¤â¡Ö10Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤´°àú¤ÊÉüµ¢¡×¤È¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎWWE¤ËÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡ÊABEMA¡¿WWE¡ØRAW¡Ù¡Ë
