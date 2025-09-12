¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼ÂßÍ¿¶¨Äê¤òÄù·ë¡¡ºÒ³²»þ¤Ë¿¦°÷ÍøÍÑ¡¢»Í¹ñ¤Ç
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê»Í¹ñÃÏÊýÀ°È÷¶É¤Ï12Æü¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¿¦°÷¤¬¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¶¨Äê¤òÆüËÜRV¶¨²ñ¡Ê²£ÉÍ»Ô¡Ë¤ÈÄù·ë¤·¤¿¡£Âçµ¬ÌÏºÒ³²»þ¤Ë¿¦°÷¤¬·ÑÂ³¤·¤ÆÈïºÒÃÏ¤Ç³èÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÂÎÀ©À°È÷¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¡£¹ñ¸ò¾Ê¤ÈÆüËÜRV¶¨²ñ¤È¤Î¶¨Äê¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±À°È÷¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤òÀ¸¤«¤·¡¢¶ÛµÞºÒ³²ÂÐºöÇÉ¸¯Ââ¡ÊTEC¡½FORCE¡Ë¤¬µÙ·Æ¤ä½ÉÇñ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éºî¶È¤ò¤¹¤ëµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÎÂçµ¬ÌÏºÒ³²¤ÎºÝ¡¢¶¨²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ²ÃÌÁ¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤·¡¢¼ÖÎ¾¤ò¼Ú¤ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£ÂßÍ¿¸å¤ËÍøÍÑ¤·¤¿Æü¿ôÊ¬¤ÎÎÁ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¡£