¡ÚÈÈºáÅÔ»Ô #21-1¡Û¡Ö°ì¿Í¤âÆ¨¤µ¤Í¤¨¤¾¡×âÃÅç¥Á¡¼¥à¡¢»â»ÒÊ³¿×¡ª
2017Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿±Ç²è¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¤¬¡¢¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤ÎÌ¡²è²½¡½¡½¡£
ÉñÂæ¤ÏÆüËÜ¤Î²Í¶õÃÏÊýÅÔ»Ô¡¦Ä¬ÅÄ»Ô¡£·Ù»¡¤È¥ä¥¯¥¶¤¬ÂÐÖµ¤¹¤ë¶ÛÄ¥ÃÏ°è¤Ë¡È°ÛË®¿Í¡É¥ô¥£¥é¥ó¤¬µÞ½±¤¹¤ë¥¹¥ê¥ë´¶¤Ï¡¢¸¶ºî±Ç²è¤µ¤Ê¤¬¤é¡£¸¶ºî±Ç²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¡ÈºÇ¶¯·º»ö¡ÉâÃÅç¤Ë¤è¤ë¥Ð¥È¥ë¤ÎßõÎõ¤µ¤äÎ×¾ì´¶¤Ë²Ã¤¨¡¢Ì¡²è¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ÉÎøÊª¸ì¡É¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤ò¡ª
¿®¹æ¤ä¼Ö¤Î±ýÍè¤òÌÛ¤é¤»¤ë¤è¤¦¤ËïèÊâ¤¹¤ë¥Æ¥ª°ìÌ£¡£ÂÔ¤Á¹½¤¨¤ëâÃÅç¤¿¤Á¤Ï¡¢¹¢¤¬ÌÄ¤ë²»¤¹¤é¶Á¤¯¶ÛÄ¥´¶¡£¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡¢10Ì¾Ï¢¤ì¤Î°´Á¤¿¤Á¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë·Ù»¡¤ËÊ±¤·¤¿¾ðÊó²°¡¦¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÂÔ¤Ä¥¯¥é¥Ö¤Î¸Ä¼¼¤Ø¡£âÃÅç¤Î¹ç¿Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Æ¥ªÎ¨¤¤¤ë¿·À¸¡¦°¤µ×ÄÅÁÈ¤Î°ìÀÆ¸¡µó¤¬»Ï¤Þ¤ë¡¼¡¼¡£
±Ç²è¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¤È¤Ï
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ëÇÐÍ¥¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤¬¼çÌò¤Î¡ÉºÇ¶¯·º»ö¡É¤ò±é¤¸¤ë¡¢·Ù»¡¡ßÎ¢¼Ò²ñ¤Î¥¯¥é¥¤¥à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¡£2004Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¼ÂºÝ¤Î¹³Áè»ö·ï¤ò´ð¤Ëºî¤é¤ì¤¿Âè°ìºî¡Ê2017Ç¯¡Ë¤Ï5,000Ëü¥É¥ë¡¢Â³¤¯ÂèÆóºî¡ØÈÈºáÅÔ»Ô THE ROUNDUP¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤ÈÂè»°ºî¡ØÈÈºáÅÔ»Ô NO WAY OUT¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Ç1²¯¥É¥ë°Ê¾å¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òµÏ¿¤·¤¿¥á¥¬¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë¡£
¼¡²ó¤ÎÇÛ¿®¤Ï2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë18»þÍ½Äê¡ª
¢¨¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï±Ç²è¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¤ò¸¶ºî¤Ë¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤·¤¿¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¼Âºß¤Î¿ÍÊª¡¢ÃÄÂÎ¡¢»ö·ï¤Ê¤É¤Ë¤Ï°ìÀÚ´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
ÃÝÅºÍµ»Ë¡Ê¤¿¤±¤¾¤¨¤æ¤¦¤¸¡Ë
10Ç¯¸å¤Ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç±ÇÁü²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è¤òÉÁ¤¯¤¿¤á³èÆ°Ãæ¡£²áµîºî¤Ë¡ØäÆµå¼Ô-¥Ð¥¹¥±¥â¥Î-¡ÊÁ´1´¬¡Ë¡Ù¡ØÃË½Î³°ÅÁÀÖÀÐ¹ä¼¡¡ÊÁ´5´¬¡Ë¡Ù¡ØMURDER¡§MURDER¡ÊÁ´3´¬¡Ë¡Ù¡£¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@take_009