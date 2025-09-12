ÆüËÜÂåÉ½11.18¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤È¤ÎÂÐÀï¤¬Àµ¼°·èÄê!FIFA¥é¥ó¥¯78°Ì¤â9Æü¤ÎÆîÊÆÍ½Áª¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡Íø
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï12Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬11·î18Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤¦¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤¬¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ï19»þ15Ê¬¡¢TBS·ÏÎó¤ÇÁ´¹ñÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ï7·î10Æü¹¹¿·¤ÎFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç78°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¡£ÆüËÜ¤Î²áµîÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï2¾¡1Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÁ°²óÂÐÀï¤·¤¿ 2019Ç¯¤Î¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ï¿·¤·¤¤ÀïÎÏ¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤òÂ¿¤¯µ¯ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¤â·üÌ¿¤ËÀï¤¤¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Áê¼ê¤Î·ø¼é¤òÊø¤»¤º¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆîÊÆ¥Á¡¼¥àÆÃÍ¤Î¥Ï¡¼¥É¤Ê¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤¿¤¿¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢º£²óÂÐÀï¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤âÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿ WÇÕÆîÊÆÍ½Áª¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢ÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿Ç´¤ê¶¯¤µ¤Ï¶Ã°ÛÅª¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤ÏÍèÇ¯¤ÎWÇÕËÜÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¼Â¤ËÎÏ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤âÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¾¡Íø¤ò¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ï7·î10Æü¹¹¿·¤ÎFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç78°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¡£ÆüËÜ¤Î²áµîÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï2¾¡1Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÁ°²óÂÐÀï¤·¤¿ 2019Ç¯¤Î¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ï¿·¤·¤¤ÀïÎÏ¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤òÂ¿¤¯µ¯ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¤â·üÌ¿¤ËÀï¤¤¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Áê¼ê¤Î·ø¼é¤òÊø¤»¤º¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆîÊÆ¥Á¡¼¥àÆÃÍ¤Î¥Ï¡¼¥É¤Ê¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤¿¤¿¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢º£²óÂÐÀï¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤âÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿ WÇÕÆîÊÆÍ½Áª¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢ÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿Ç´¤ê¶¯¤µ¤Ï¶Ã°ÛÅª¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤ÏÍèÇ¯¤ÎWÇÕËÜÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¼Â¤ËÎÏ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤âÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¾¡Íø¤ò¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£