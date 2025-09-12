Ä®ÅÄvs²£ÉÍFC ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[9.12 J1Âè29Àá](G¥¹¥¿)
¢¨19:00³«»Ï
¼ç¿³:º£Â¼µÁÏ¯
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢]
ÀèÈ¯
GK 1 Ã«¹¸À¸
DF 3 ¾»»Ò¸»
DF 19 Ãæ»³ÍºÂÀ
DF 50 ²¬Â¼ÂçÈ¬
MF 7 ÁêÇÏÍ¦µª
MF 11 Áý»³Ä«ÍÛ
MF 16 Á°´²Ç·
MF 18 ²¼ÅÄËÌÅÍ
MF 20 À¾Â¼Âó¿¿
MF 26 ÎÓ¹¬Â¿Ïº
FW 9 Æ£ÈøæÆÂÀ
¹µ¤¨
GK 13 ¼éÅÄÃ£Ìï
DF 6 Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±
MF 8 ÀçÆ¬·¼Ìð
MF 23 ÇòºêÎ¿Ê¼
MF 31 ¥Í¥¿¡¦¥é¥ô¥£
FW 10 ¥Ê¡¦¥µ¥ó¥Û
FW 15 ¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯
FW 22 ¾ÂÅÄ½ÙÌé
FW 49 ·¬»³´¦»Î
´ÆÆÄ
¹õÅÄ¹ä
[²£ÉÍFC]
ÀèÈ¯
GK 24 ¥ä¥¯¥Ö¡¦¥¹¥¦¥©¥Ó¥£¥¯
DF 2 ¥ó¥É¥«¡¦¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹
DF 16 °ËÆ£Ëê¿Í
DF 22 ´äÉð¹îÌï
MF 8 »³º¬±Ê±ó
MF 10 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥í
MF 34 ¾®ÁÒÍÛÂÀ
MF 70 ºÙ°æ¶Á
MF 76 »³ÅÄ¹¯ÂÀ
MF 90 ¥¢¥À¥¤¥¦¥È¥ó
FW 91 ¥ë¥¥¢¥ó
¹µ¤¨
GK 21 »ÔÀîÚöµ
DF 5 Ê¡¿¹¹¸ÅÍ
DF 30 »³ºê¹À²ð
DF 48 ¿·ÊÝ³¤Îë
MF 23 ·¦ÅÄÎÇ
MF 28 ·§ÁÒ¹°µ®
MF 39 ±óÆ£µ®À®
FW 15 °ËÆ£æÆ
FW 37 Á°ÅÄ´ªÂÀÏ¯
´ÆÆÄ
»°±ºÊ¸¾æ
¢¨19:00³«»Ï
¼ç¿³:º£Â¼µÁÏ¯
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢]
ÀèÈ¯
GK 1 Ã«¹¸À¸
DF 3 ¾»»Ò¸»
DF 19 Ãæ»³ÍºÂÀ
DF 50 ²¬Â¼ÂçÈ¬
MF 7 ÁêÇÏÍ¦µª
MF 11 Áý»³Ä«ÍÛ
MF 16 Á°´²Ç·
MF 18 ²¼ÅÄËÌÅÍ
MF 20 À¾Â¼Âó¿¿
MF 26 ÎÓ¹¬Â¿Ïº
FW 9 Æ£ÈøæÆÂÀ
¹µ¤¨
GK 13 ¼éÅÄÃ£Ìï
DF 6 Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±
MF 8 ÀçÆ¬·¼Ìð
MF 23 ÇòºêÎ¿Ê¼
MF 31 ¥Í¥¿¡¦¥é¥ô¥£
FW 15 ¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯
FW 22 ¾ÂÅÄ½ÙÌé
FW 49 ·¬»³´¦»Î
´ÆÆÄ
¹õÅÄ¹ä
[²£ÉÍFC]
ÀèÈ¯
GK 24 ¥ä¥¯¥Ö¡¦¥¹¥¦¥©¥Ó¥£¥¯
DF 2 ¥ó¥É¥«¡¦¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹
DF 16 °ËÆ£Ëê¿Í
DF 22 ´äÉð¹îÌï
MF 8 »³º¬±Ê±ó
MF 10 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥í
MF 34 ¾®ÁÒÍÛÂÀ
MF 70 ºÙ°æ¶Á
MF 76 »³ÅÄ¹¯ÂÀ
MF 90 ¥¢¥À¥¤¥¦¥È¥ó
FW 91 ¥ë¥¥¢¥ó
¹µ¤¨
GK 21 »ÔÀîÚöµ
DF 5 Ê¡¿¹¹¸ÅÍ
DF 30 »³ºê¹À²ð
DF 48 ¿·ÊÝ³¤Îë
MF 23 ·¦ÅÄÎÇ
MF 28 ·§ÁÒ¹°µ®
MF 39 ±óÆ£µ®À®
FW 15 °ËÆ£æÆ
FW 37 Á°ÅÄ´ªÂÀÏ¯
´ÆÆÄ
»°±ºÊ¸¾æ