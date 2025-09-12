ÅÄÂ¼½ß¡õROIROM¤¬MC¡õ¥µ¥ÖMC¡ªº§³è¡¦Îø³è¥¢¥×¥ê»þÂå¤Î¿·¤¿¤ÊÎø°¦ÈÖÁÈ¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡×ÆâÌÌ¤À¤±¤ÇÁª¤ó¤À¤é¡¢ÍýÁÛ¤ÎÁê¼ê¤È¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤¤ë!?
¡Ö³°¸«¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ºÆâÌÌ¤À¤±¤ÇÁª¤ó¤À¤é¡¢ÍýÁÛ¤ÎÁê¼ê¤È¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¡¢º§³è¡¦Îø³è¥¢¥×¥ê»þÂå¤Î¿·¤¿¤ÊÎø°¦ÈÖÁÈ¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡×¤ò¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë24:59¡Á25:59 ÊüÁ÷¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¡£
¢¡TVer¡§https://tver.jp/series/sr6mozcl6g
¿ôÂ¿¤¯¤ÎÎø°¦ÈÖÁÈ¤ÇMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿ÅÄÂ¼½ß¤¬MC¤ò¡¢¥µ¥ÖMC¤òROIROM¤¬Ì³¤á¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¸µSKE48¤Î30ºÐ½÷À¡£¤½¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï8¿Í¤Î¸ÄÀË¤«¤ÊÃËÀ¤¿¤Á¡£ÃËÀ¿Ø¤Ï°ì¸À¤âÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤º¡¢½÷À¤Ï8Ì¾Ê¬¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤éÃËÀ¤ÎÆâÌÌ¤ò¿äÍý¤·¤Æ¥¸¥ã¥Ã¥¸¤·¡¢¹¥¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÃËÀ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡¢¤É¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÊÂ¤ó¤À¤É¤ÎÃËÀ¤Î¤â¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡ª
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó=³°¸«¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÎÁê¼ê¤¬»Ä¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä⁉ ºÇ¸å¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡¢ÅÄÂ¼Û©¤¯¡Öµæ¶Ë¤ÎÁªÂò¡×¡£Îø°¦·Ð¸³¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬½ä¤ê¹ç¤Ã¤¿ÍýÁÛ¤ÎÁê¼ê¤È¤Ï!?
ÅÄÂ¼¡¢ROIROM¤È¤È¤â¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¼é¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¿»ÒÍ´´õ¡Ê¥¢¥ë¥³&¥Ô¡¼¥¹¡Ë¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢Ê¡ÅÄËãµ®¡Ê3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë¡¢°ðÅÄÈþµª¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¤È¤¤¤¦Îø°¦¤Ë°ì²È¸À¤¢¤ë¥Ñ¥Í¥é¡¼¤¿¤Á¡£¥Ñ¥Í¥é¡¼¿Ø¤Î±Ô¤¤¿äÍý¤Ë´ð¤Å¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¼ç¿Í¸ø¤ÎÁªÂò¤òº¸±¦¤¹¤ë¡£
ÅÄÂ¼¤â¡ÖÌÌÇò¤¤¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤Î¿·Îø°¦ÈÖÁÈ¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡×¡¢·ëËö¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û¢¨50²»½ç
ÈÖÁÈMC¡§ÅÄÂ¼½ß
¥µ¥ÖMC¡§ROIROM
¥Ñ¥Í¥é¡¼¡§ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢°ðÅÄÈþµª¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¡¢Ê¿»ÒÍ´´õ¡Ê¥¢¥ë¥³&¥Ô¡¼¥¹¡Ë¡¢Ê¡ÅÄËãµ®¡Ê3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß
Å·¤ÎÀ¼¡§¹ú³êÃ«¤³¤³¤í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡ÚSNS¡Û
X¡§@blindjudge_ntv
Instagram¡§@blindjudge_ntv