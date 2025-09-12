âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¤È¹Ô¤¯¿ÀÆàÀî¸©°¦ÀîÄ®¤ÎÎ¹¡ª»Ò¶¡»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¸ì¤ë ¾®³Ø¹»¤Îº¢¡ÖÁ´ÊÆ2°Ì¡×¤À¤Ã¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡©
Ëè½µÆüÍËÆü ¤Ò¤ë12»þ45Ê¬¡Á14»þÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥á¥·¥É¥é ·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡×¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë/TVer¤Ë¤ÆºÇ¿·ÏÃ¤òÌµÎÁÇÛ¿®¡Ë¡£9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¤È¹Ô¤¯¿ÀÆàÀî¸©°¦ÀîÄ®¤ÎÎ¹¡ª
¢£Î¹¤¹¤ë¾ì½ê¤À¤±·è¤á¤Æ¡¢¸å¤Ï¼«Í³¤Ë¼Ö¤òÁö¤é¤»»Ý¤¤¥á¥·¤ò¿©¤¦¡ª
ËÜÆü¤Î¥²¥¹¥È¡¦âÃ±ÉÅÄ¤Î·»¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¡¢¤½¤·¤ÆÉã¤ÏÀ¤³¦Åª¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦ÀéÍÕ¿¿°ì¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊâÃ±ÉÅÄ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¹â¤µ156¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÄ¶¿Íµ¤´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÖµÜ¥öÀ¥¥À¥à¡×¡£âÃ±ÉÅÄ¤Èº£Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎËþÅç¤Ï¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤è¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¡ª¡×¤È¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÂç´î¤Ó¡£·ó¶á¤ÈËþÅç¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤µ¤ËâÃ±ÉÅÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ù¡¼¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Êº£Æü¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Âµ¤¤ÊÍÍ»Ò¤À¤¬¡¢Àä·Ê¤ÎµÜ¥öÀ¥¥À¥à¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¥³¡¼¥ë¤·¤Æ¡Ö¥á¥·¥É¥é¡×¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
ËþÅç¤¬âÃ±ÉÅÄ¤Î»ö¤ò¡Ö¶¿ÆØ¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿·ó¶á¤¬¡Ö¶¿ÆØ¡©¥´¡¼¥É¥ó¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¼ã´³¥¢¥ä¥·¥¤Ê·°Ïµ¤¤¬Î®¤ì½Ð¤¹¤¬¡¢âÃ±ÉÅÄ¤¬ÍÄ¤¤º¢¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿·ó¶á¤¬¡Ö¤´Î¾¿Æ¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ê¤Î¤Ë¥í¥¹¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê·ó¶á¤ÏâÃ±ÉÅÄ¤Î²ÈÂ²¤Î»ö¤ò°ìÀÚÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢·ó¶á¤Ïº£Æü¤ÎÎ¹¤Î´Ö¤ËÀµ²ò¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤Î¤«¡©
ËÜÆüºÇ½é¤Î¤ªÅ¹¤Ï¡ÖÃ°Âô¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤¬¿Íµ¤¤Î¡Ö¥ª¥®¥Î¥Ñ¥ó ËÜ¼Ò¹©¾ìÄ¾ÇäÅ¹¡×¡£¤¤¤¤Ê¤ê10ÉÊ¤â¤Î¥Ñ¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¼ÖÆâ¤ÇÄº¤¯¤³¤È¤Ë¡£¥ß¥ë¥¯¤Ç´¥ÇÕ¤·¤Æ¤«¤é¤Î¥Ô¥¶¥Ñ¥ó¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ë·ó¶á¤ÈËþÅç¤¬DJ OZMAÉ÷¤ËÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ââÃ±ÉÅÄ¤È¤Ï¥Î¥ê¤¬¹ç¤ï¤º!?¡ÖÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ÍÏÇ¤¦âÃ±ÉÅÄ¡£
µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤ÆÏÃÂê¤ÏâÃ±ÉÅÄ¤Î»Ò¶¡»þÂå¤Ë¡£¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿âÃ±ÉÅÄ¤Ï¡Ö¶õ¼ê¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¾®³Ø¹»¤Îº¢¤Ç¤¹¤±¤ÉÁ´ÊÆ2°Ì¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£¶ÃØ³¤¹¤ë·ó¶á¤ÈËþÅç¤À¤¬¡ÖÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢ÂÎ¤¬¥Ç¥«¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¯¡¼¥ë¤ÊâÃ±ÉÅÄ¡£¤½¤Î¸åµ¢¹ñ¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÃæ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿âÃ±ÉÅÄ¤Ï¡Ö½éÆü¤Ë¥Ô¥¢¥¹¤Ä¤±¤ÆÅÐ¹»¤·¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¡×¤¿¤ê¡ÖÂÎ°éºÂ¤ê¤¬ºÇ½é¤á¤Á¤ã¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÆüÊÆ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼¡¤Ë3¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¿ï°ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¥ì¥¸¥ã¡¼ËÒ¾ì¡ÖÉþÉôËÒ¾ì¡×¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¤«4Ëü±ß¤â¤¹¤ë¥´¡¼¥À¥Á¡¼¥º¤ò¹ØÆþ¡£´Ý¡¹1¸ÄÇã¤Ã¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤ÈÅ¹°÷¤µ¤ó¤âÂç´î¤Ó¡£Âç¤¤Ê¥Á¡¼¥º¤òÊú¤¨¤Æ¼Ö¤ËÌá¤ê¡¢¼¡¤ÎÌÜÅªÃÏ¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿3¿Í¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤ä¤Ã¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ3¿Í¤ÇÂç¹ç¾§¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀª¤¤¤Ç¡Ö¥á¥·¥É¥é¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¥«¡¼¥é¥¸¥ª¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ØÆÍÆþ¡£»Ò¶¡¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤²¤ó¤«¤ËÇº¤à¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¡Ö¾¡¤Ã¤¿Éé¤±¤¿¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿½ý¤Ä¤±¤¿¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÂç»ö¤Ê·Ð¸³¡×¤È·ó¶á¤¬¿¿·õ¤Ë²óÅú¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¡Ö·ã¤·¤¤»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤³¤³¤¸¤ã¸À¤¨¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¡×·»Äï¤²¤ó¤«¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦âÃ±ÉÅÄ¤Îº£¤ÎÇº¤ß¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¡£¸½ºß25ºÐ¤ÎâÃ±ÉÅÄ¤ÏÇ¯²¼¤Î¶¦±é¼Ô¤È¤ÎÀÜ¤·Êý¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖËþÅç¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡×¤ÈÇº¤á¤ëâÃ±ÉÅÄ¤Ë¡Ö²¶¤Ï1¸Ä¤¢¤ë¡ª¡×¤ÈËþÅç¤¬Í¿¤¨¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤Ï¡©
Â³¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¿·Á¯Íñ¤ÎÄ¾Çä½ê¡ÖÍñ²Û²°¡×¡£¿·Á¯¤ÊÍñ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿ÀäÉÊÎÁÍý¤È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËÂçËþÂ¤Î3¿Í¤¬¼¡¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤Ï¡¢·ó¶á¤ÎÁêÊý¡¦¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤¬ÆóÂåÌÜ¤ò¤Ä¤È¤á¤ëÏÂ²Û»Ò²°¡Ö圡Ìç¡×¡£¤Þ¤ÀâÃ±ÉÅÄ¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤¬Ã¯¤À¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤·ó¶á¤Ë·Ú¤¯°ÕÃÏ°¤·¤Ê¤¬¤é¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤ªÅ¹¤Ç½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Å¹¼ç¤µ¤ó¤ò¸«¤¿3¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤¢¡¼¡ª¥ä¥Ð¡ª»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ã¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤µ¤ó¤À¤ï¡ª¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡ª¤Ê¤ó¤«»Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ö圡Ìç¡×¤ÎÆóÂåÌÜÅ¹¼ç¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
Î¹¤ÎºÇ¸å¤Î¤ªÅ¹¤Ï¡Ö½ÕÆüÂæ¥»¥ó¥¿¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¡×Æâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö½ÕÆüÂæ¥³¥í¥Ã¥±¡×¡£¤³¤³¤Ç¤â¹ç·×10ÉÊ¤òÃíÊ¸¤·¡¢¤µ¤é¤ËÀè¤Û¤É¹ØÆþ¤·¤¿¥´¡¼¥À¥Á¡¼¥º¤âÆÃÊÌ¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ°ìÃÊ¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¾å¤¬¤Ã¤¿·ó¶á¤¬¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤«¤éÍÈ¤²¤ò¿©¤Ù¤ÆÊü¤Ã¤¿¥®¥ã¥°¤ËËþÅç¤Ï¡Ö¤¢¡¼¤À¤«¤é¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ²¶¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¡×¡¢âÃ±ÉÅÄ¤â¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÎä¤ä¤ä¤«¤ÊÈ¿±þ¡£¡Öº£¤ÎÀäÂÐÊüÁ÷¤·¤Ê¤¤¤Ç¡ªÃ¯¤Ë¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡¢¤Û¤ó¤È¤ª´ê¤¤¡×¤Èº©´ê¤¹¤ë·ó¶á¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆËþÅç¤¬Êü¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡Ä!?
¢£¡Ö¥á¥·¥É¥é ·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡×
Ëè½µÆüÍËÆü ¤Ò¤ë12:45¡Á14:00 ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë/TVer¤Ë¤ÆºÇ¿·ÏÃ¤òÌµÎÁÇÛ¿®
½Ð±é¡§·ó¶áÂç¼ù¡ÊEXIT¡Ë ËþÅç¿¿Ç·²ð
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Âìß·¿¿°ìÏº
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Å·Ìî±ÑÌÀ Ðü¹îÊ¸
±é½Ð¡§ÅÄÂ¼¹¬Âç
À©ºî²ñ¼Ò¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö30 ¥¶¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.ntv.co.jp/meshidora/
¸ø¼°X¡§https://x.com/meshidora_ntv
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/meshidora_ntv/
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@meshidora_ntv
¸ø¼°¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥á¥·¥É¥é