SV½÷»Ò¡¦²¬»³¥·ー¥¬¥ë¥º¡ßB¥êー¥°ÃË»Ò¡¦¥È¥é¥¤¥Õー¥×²¬»³¤ÎÆ±Æü³«ºÅ¤¬·èÄê
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î²¬»³¥·ー¥¬¥ë¥º¤¬11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢¥¸¥Ã¥×¥¢¥êー¥Ê²¬»³¤ò²ñ¾ì¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÃË»ÒB3¥êー¥°½êÂ°¤Î¥È¥é¥¤¥Õー¥×²¬»³¤ÈÆ±Æü³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Æü³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎSV¥êー¥°Âè4ÀáGAME2 Âçºå¥Þー¥ô¥§¥é¥¹Àï¤È¡¢2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÂè11ÀáGAME2 NEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºêÀï¤À¡£
¡¡11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÏSV¥êー¥°¤Î²¬»³vsÂçºåMV¤¬12:05¤«¤é»î¹ç³«»Ï¡¢B¥êー¥°¤Î¥È¥é¥¤¥Õー¥×²¬»³¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¹áÀî¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¢¥íー¥º¤Ç¡¢»î¹ç¤Ï18:30¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¬»³vsNECÀîºê¤¬12:05¤«¤é¡¢¥È¥é¥¤¥Õー¥×²¬»³vsÆÁÅç¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¤Î»î¹ç¤Ï18:30³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿º£²ó¤ÎÆ±Æü³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢²¬»³¤Ï11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È2Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÂè4Àá¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢B¥êー¥°¤Î¥È¥é¥¤¥Õー¥×²¬»³¤Î»î¹ç¤ËÌµÎÁ¾·ÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±Æü³«ºÅ¤È¤Ê¤ë11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤È¡¢¤½¤ÎÍâÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë»î¹ç¤Ç¡¢ÀÊ¼ï¤Ï2³¬¼«Í³ÀÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ð¥ìー¥Üー¥ë½÷»Ò¤È¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÃË»Ò¤ÎÆ±Æü³«ºÅ¤ÏÁ´¹ñ½é¤Î»î¤ß¡£²¬»³¤ò¥Ûー¥à¤È¤¹¤ë2¥Áー¥à¤Î±þ±ç¤Ë¤¼¤Ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£