¡¡12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢V.LEAGUE WOMEN¡ÊV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¹Åç¥ª¥¤¥éー¥º¤¬2026Ç¯3·îËöÆü¤Ç¥Áー¥à¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤·¡¢²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°SNS¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹Åç¤Ï1993Ç¯¤Ë¡ÖÂçÌîÀÐÌý¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¡×¤È¤·¤ÆÁÏÉô¡£»ÔÆâ¤ÎµëÌý½ê¤Ç¤Î¶ÐÌ³¸å¡¢ËÜ¼Ò¥Ó¥ëÆâ¤Ë¤¢¤ëÀìÍÑÂÎ°é´Û¤ÇÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡ÖÅ¹¤Ç¤â¡¢¥³ー¥È¤Ç¤â°ìÎ®¡×¤ò¿È¾å¤È¤·¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤âÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â°¦¤µ¤ì¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤ë¿Íºâ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¡£1994Ç¯¤«¤éÃÏ°è¥êー¥°¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2003Ç¯3·î¤Ë¤ÏµìV1¥êー¥°¤Ë¾º³Ê¡£2007Ç¯¤Ë°¦¾Î¤ò¡Ö¥ª¥¤¥éー¥º¡×¤Ë¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¿·V¥êー¥°°Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¤¸½ºß¤Î¡Ö¹Åç¥ª¥¤¥éー¥º¡×¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¤Ê¤ª¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥êー¥°¡ÊJVL¡ËÍý»ö²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯3·îËöÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ¹Åç¤¬JVL¤«¤éÂà²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024-25¥·ー¥º¥ó¤Ï5¾¡23ÇÔ¤È¾¡¤Á¤ò¿¤Ð¤»¤ºÇ¯´ÖºÇ½ª½ç°Ì¤ò10°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¹Åç¡£ºÇ¸å¤Î¥·ー¥º¥ó¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤Ï¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö²ò»¶¤Ë´Ø¤·¡¢Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ö¹Åç¥ª¥¤¥éー¥º ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¡¡¶à·¼¡×
¡ÖÁá½©¤Î¸õ¡¢³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤´À¶¾Í¤Î¤³¤È¤È¤ª·Ä¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¹Åç¥ª¥¤¥éー¥º¤òÎÏ¶¯¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÂçÌîÀÐÌýÅ¹½÷»Ò¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÉô ¹Åç¥ª¥¤¥éー¥º¤Ï2026Ç¯3·îËöÆü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¥Áー¥à¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤·¡¢²ò»¶¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö1993Ç¯¤ÎÁÏÉô°ÊÍè¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎÇ®¤¤Çï¼ê¡¢¤´À¼±ç¡¢¤½¤·¤Æ¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤Îå¤Þ¤·¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤¬¡¢¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ä»ä¤¿¤Á¤òÆ°¤«¤¹¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¤â¡¢²ù¤·¤µ¤ËÄÀ¤àÌë¤â¡¢¾ï¤Ë³§¤µ¤Þ¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò·è¤·¤ÆËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹Åç¥ª¥¤¥éー¥º¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë³¦¤ËÂÐ¤·¤Æ³§¤µ¤Þ¤Î¤ªÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é°ìÄê¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Öº£²ó¤Î·èÃÇ¤Ï¡¢¸åÂà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¼¡¤ÎÄ©Àï¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù ¤Ç¤¹¡£¡ÉOnly Individuals Learning Everyday Reach Success¡É¤³¤Î¥Áー¥àÌ¾¤Ë¹þ¤á¤¿ÍýÇ°¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Áª¼ê·¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿·¤·¤¤¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ØÆ§¤ß½Ð¤·¡¢³Ø¤ÓÂ³¤±¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥¤¥éー¥º¤ÇÇÝ¤Ã¤¿å«¤È·Ð¸³¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤äÃÏ°è¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤É¤¦¤«³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁª¼ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿·¤¿¤ÊÆ»¤Î¤ê¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤ê¡¢°ú¤Â³¤¹Åç¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÊ¸²½¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤Ï°ì¶èÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ï·Á¤òÊÑ¤¨¤ÆÀ¸¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç³§¤µ¤Þ¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¤´°§»¢¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¤´À¼±ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤«¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤´Â¿¹¬¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£·É¶ñ¡×
