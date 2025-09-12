染谷俊之×小西詠斗 W 主演ドラマ「UNREAL-不条理雑貨店-」豪華キャスト一挙解禁！

染谷俊之×小西詠斗 W 主演

ドラマ「UNREAL-不条理雑貨店-」に

細貝圭、世古口凌、

黒崎レイナ、大友康平ら

豪華キャスト一挙解禁！

©「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会

本作のために書き下ろされた主題歌は

Hilcrhyme の「EVIL」！

「UNREAL」の世界観が凝縮された

トレーラーも解禁！

さらに、番組オフィシャルグッズの

テレビ大阪は10月13日（月・祝）から染谷俊之と小西詠斗がW主演を務めるドラマ「UNREAL-不条理雑貨店-」 （全6話）を放送します。

・テレビ大阪 2025 年 10 月 13 日（月・祝）スタート 毎週月曜深夜 1 時 5 分～※初回のみ 15 分下押し

・テレビ愛知 2025 年 10 月 13 日（月・祝）スタート 毎週月曜深夜 1 時 30 分～

・BS テレ東 2025 年 10 月 16 日（木）スタート 毎週木曜深夜 0 時 30 分～

原作は『不条理雑貨店 UNREAL』（コミック：片山愁 原作：ヨダカケイ 隔月刊「ウィングス」連載中、新書館) で、監督はドラマ「相棒」シリーズや映画「探偵はBARにいる」など人気作を多数手がける橋本一が務めます。

本作では、怪しげなアンティーク雑貨店「UNREAL」の店主で、ミステリアスな男・ヤギオ役を染谷俊之が、近くのカフェで働き、ヤギオの世話を焼く高校生・濱家宗哉〈ムネチカ〉役を小西詠斗が演じることは既報のとおりですが、この度ふたりを取り巻くキャストを解禁いたします！

「UNREAL」の前店主・黒澤羊時役に細貝圭、ヤギオとムネチカの前に現れる謎の青年、鮭とば役に世古口凌、ヤギオとムネチカの住む海名月市出身のアイドル、赤羽凛糸役に黒崎レイナ、そしてムネチカの祖父・濱家治親役に大友康平が決定！

また、本作は「UNREAL」に訪れた客たちが謎めいた骨董品を選ぶことでストーリーが展開していきますが、「UNREAL」の客<ゲスト>達もご紹介！

女性トラブルから仕事に支障が出たという三浦隆之役に石黒英雄、ヤギオたちに偉そうな態度を取る海名月市議会議員、赤坂義彦役に加藤大騎、赤羽凛糸へのプレゼントを探しに来たアイドルファン、根岸雅弥役に本島純政。彼らが「UNREAL」に訪れたのは偶然なのか、それとも…。

そしてムネチカの同級生、水門朝也役に新正俊が出演します。

個性豊かなキャストが集結し、物語に、そしてヤギオとムネチカの秘められた関係にどう関わってくるのかぜひご注目ください！

【舞台情報】 2026年1月に舞台「UNREAL－不条理雑貨店-」を上演！番組放送後は“舞台”にて、ドラマでは描かれなかったエピソードやその先の物語を描きます。ドラマに続き、W主演を務めるのは染谷俊之と小西詠斗。

「UNREAL-不条理雑貨店-」の世界観を体感できる劇場にぜひお越しください！

公式サイトで随時情報を公開していきます！

公演時期：2026年1月

場所 ：クラブeX（東京都港区高輪4-10-30 品川プリンスホテル アネックスタワー 3F）

【コメント】

■黒澤羊時役：細貝圭

一気に原作の世界感に引き込まれて、あっという間に読み切りました！

一人一人のキャラクターが抱えている闇の中に見える人間の繊細で歪な気持ちが美しくもあり儚くもあり、、続きがはやく読みたーい！笑

原作がとても素敵なので、ドラマでもこの世界観が皆様に伝わればいいなと思っています。

お楽しみに！

《プロフィール》

1984 年 10 月 10 日生まれ。2008 年、ミュージカル「テニスの王子様」1st シーズンでデビュー。特撮ドラマ「海賊戦隊ゴーカイ

ジャー」などで注目され、舞台「新・幕末純情伝』、ドラマ『新宿野戦病院』に出演、ゲーム「あんさんぶるスターズ！」では声優も務め、劇中のキャラクターソングも担当している。2025 年 11 月には舞台 「君に似合う花言葉」の出演が控えている。

■鮭とば役：世古口凌

鮭とば役の世古口凌です。

最初に原作を読ませていただきまして、なんて美しいんだ。と心がトキメキました。

物語はもちろんですが、魅力的なキャラクターさん達が揃いに揃っているので誰に焦点を当てても楽しめる作品だと思います。

ぜひ、わたくし鮭とばの動向にも注目してもらえると嬉しいです。

お楽しみにー！

《プロフィール》

1996 年 11 月 5 日生まれ。2018 年にデビュー後、数々の人気舞台に出演し 20 年には舞台「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-」に飴村乱数役でシリーズに出演。翌年、特撮ドラマ「機界戦隊ゼンカイジャー」で幅広い世代から人気を博す。現在、舞台「ル・ゲィ・マリアージュ～愉快な結婚～Vol.4」に出演中。

■赤羽凛糸役：黒崎レイナ

台本を読んだ時に未知の領域に飛び込んだようなワクワクが溢れる世界観に一瞬で虜になりました！雑貨店の店主・ヤギオと客として訪れる凛糸の不可思議な関係性にも注目です。

人の欲望、思惑が渦巻く妖しい雑貨店を皆様も一緒に覗いてみませんか？

《プロフィール》

1998 年 11 月 11 日生まれ。2011 年のデビュー後、「ニコラ」「Seventeen」の専属モデルを務め、「仮面ライダーエグゼイド」

で注目を集める。映画「先生！口裂け女です！」、ドラマ「I, KILL」、「私の夫と結婚して」など話題作に出演。

■濱家治親役：大友康平

不条理は世の中にあふれかえっている。それは”人の業”が生み出しているのか？

このドラマを見て感じ取ってみて下さい。

染谷俊之さんのミステリアスな、そして小西詠斗さんの瑞々しい演技に注目です！！

《プロフィール》

1956 年 1 月 1 日生まれ。大学在学中に HOUND DOG を結成し、1980 年にメジャー・デビューし、「ff（フォルティシモ）」、

「Only Love」、「BRIDGE」など数多くのヒットを生み出し、日本のロック文化を牽引してきた。さらに数多くのドラマや映画やバラエティにも出演。また 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災以降、復興支援にも取り組む。

主題歌・Hilcrhyme「EVIL」を使用した

トレーラー映像と

第１話場面写真が解禁！

©「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会

TVer 番組ページ：https://tver.jp/series/srd2076lwj

※見逃しを防ぐ、TVer のお気に入り登録をお願いします。

【楽曲情報】

主題歌：Hilcrhyme「EVIL」

2025 年 10 月 15 日（水）0 時配信

Pre-add,Pre-save：

https://umj.lnk.to/Hilcrhyme_EVIL

《コメント》

純然たる「悪」というテーマは前から書いてみたかった題材です。

このドラマがそれを思い出させてくれました。そして、唯一無二な曲になりました。

多くは語りたくない一曲なので是非、ドラマを通じてお楽しみ下さい。

TOC

《プロフィール》



2006 年に Hilcrhyme 結成。2009 年にメジャーデビューし、2nd シングル「春夏秋冬」が大ヒット。2024 年のメジャーデビュー15 周年を迎え、全国 15 都市で開催したツアーは全公演 SOLD OUT。2025 年は、11 月 3 日より Zepp4 会場を含む全 13 都市でのツアー開催、及び、11 月 19 日に通算 13 枚目のオリジナルアルバム「Moments」のリリースが決定。

多くの人が共感できるメッセージを等身大の言葉で聴かせ、ラップならではの語感の心地良さをポップミュージックの中に巧みに生かした音楽性で多くの人々を魅了している。

染谷俊之演じるヤギオと小西詠斗演じるムネチカの魅力が凝縮されたアクリルスタンド、ブロマイドセットなど「UNREAL-不条理雑貨店-」オフィシャルグッズを販売中！ 【「UNREAL-不条理雑貨店-」オフィシャルグッズ発売決定！】染谷俊之演じるヤギオと小西詠斗演じるムネチカの魅力が凝縮されたアクリルスタンド、ブロマイドセットなど「UNREAL-不条理雑貨店-」オフィシャルグッズを販売中！ ©「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会

「UNREAL-不条理雑貨店-」オフィシャルグッズ購入ページ：https://www.movic.jp/shop/r/r10015901/

【第 1 話あらすじ】

海名月市にある、美しい骨董品が並び、不思議な雰囲気が漂う雑貨店「UNREAL」。店主のヤギオ（染谷俊之）は近くのカフェ「海桐-TOBIRA-」によく出前を頼んでいるが、そこで働くしっかり者の高校生の宗哉〈ムネチカ〉（小西詠斗）に何かと世話を焼かれていた。

©「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会

――あなたの願い事は？――

美しい骨董品が並び、不思議な雰囲気が漂う雑貨店「UNREAL」。店主のヤギオ（染谷俊之）は、いつもアンティーク雑貨店

に似つかわしくないジャージ姿で、近くのカフェで働く宗哉〈ムネチカ〉（小西詠斗）に世話を焼かれている。

そんな「UNREAL」に訪れる客たちは、自らの願いに導かれるかのように妖しげな魅力を持つ骨董品を手に取るが、それぞれの骨

董品には絶対に守らなければならない“注意事項”が存在し…。そして店主であるヤギオ自身もある願いを抱えていた。

罪深き者たちが集う不思議な雑貨店「UNREAL」を舞台に繰り広げられる、夢か幻か、不思議な雑貨店をめぐるデイドリーム・ファンタジー。

≪番組概要≫

【番組名】 「UNREAL-不条理雑貨店-」

【放送日時】 テレビ大阪：

10 月 13 日（月・祝）スタート 毎週月曜深夜 1 時 5 分～※初回のみ 15 分下押し

テレビ愛知：10 月 13 日（月・祝）スタート 毎週月曜深夜 1 時 30 分~

BS テレ東：10 月 16 日（木）スタート 毎週木曜深夜０時 30 分~

https://tver.jp/series/srd2076lwj

【主演】染谷俊之 小西詠斗

【出演】細貝圭 世古口凌 黒崎レイナ 新正俊 石黒英雄 加藤大騎 本島純政 ／ 大友康平

【原作】 コミック：片山愁 原作：ヨダカケイ 『不条理雑貨店 UNREAL』（新書館）

【監督】 橋本一（「相棒」「Solliev0」ほか）

【脚本】 烏丸棗（「消せない私」「逃亡医 F」ほか）

【チーフプロデューサー】 山本博紀（テレビ大阪）

【プロデューサー】 菅谷みにい（MinyMixCreati 部）伊藤良一（MinyMixCreati 部）佐々木美優（テレビ大阪）

【主題歌】 Hilcrhyme「EVIL」 (UNIVERSAL CONNECT）

【話数】 30 分×6 話

【制作】 テレビ大阪 / MinyMixCreati 部

【製作著作】 「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会

【番組 HP】 https://www.tv-osaka.co.jp/unreal/

【公式 X】 https://x.com/unreal_tvo

【公式 Instagram】 https://www.instagram.com/unreal_tvo

【公式 TikTok】 https://www.tiktok.com/@unreal_tvo

【公式ハッシュタグ】 #アンリアル