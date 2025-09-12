¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¸å´üED¥Æ¡¼¥Þ²ò¶Ø - ASH¡ßMindaRyn¤¬¥¿¥Ã¥°
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù(2025Ç¯7·î¤è¤êÊüÁ÷Ãæ)¤Î¸å´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡¢ASH(¥¢¥Ã¥·¥å)¡ß MindaRyn(¥Þ¥¤¥À¥ê¥ó)¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤ò9·î12Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ÖTSUBURAYA CONVENTION 2025¡×Á°Ìëº×¤Ë¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï10·î11Æü¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡¢10·î22Æü¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¤¬È¯Çä¤¹¤ë¡£
¸å´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¶¦ÌÄ¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖBRIGHT EYES¡×¤òÃ´Åö¤·¤¿ASH¡¢Á°´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖMissing Link¡×¤òÃ´Åö¤·¤¿MindaRyn feat. ASH¤ËÂ³¤¡¢Î¾¼Ô¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡£
10·î¤è¤êÊª¸ì¤Î¸åÈ¾Àï¤ØÆÍÆþ¤¹¤ë¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¤ÎED¡Ö¶¦ÌÄ¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¼ÀÁö´¶¤¢¤ë¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤ËASH¤ÈMindaRyn¤ÎÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤¬¶¦ÌÄ¤¹¤ë°ì¶Ê¤Ç¡¢½ªÈ×¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤ËÊª¸ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£ASH¤¬¼ê¤¬¤±¤¿ºîÉÊ¤Ë´ó¤êÅº¤¦²Î»ì¤È¡¢Æó¿Í¤ÎÀ¼¤¬¸ò¸ß¤Ë½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¥µ¥Ó¤âÄ°¤¤É¤³¤í¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢10·î22ÆüÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÉ½»æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¥¢¡¼¥Þ¡¼¡×¤òÅ»¤¤¡¢¥ä¥ê¾õ¤ÎÉð´ï¡Ö¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¥Ï¥ë¥Ð¡¼¥É¡×¤ò¹½¤¨¤ë¥ª¥á¥¬¤¬ÅÐ¾ì¡£³Ú¶Ê¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ëÎÏ¶¯¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÉ¬¸«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢9·î14Æü(Æü¡¦³«¾ì15:30/³«±é16:30/½ª±é19:30Í½Äê)¤Ë¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£¡¦Kanadevia Hall¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖTSUBURAYA CONVENTION 2025 ¡¿ ULTRAMAN MUSIC LIVE ¡Á¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óº²2025¡Á¡×¤Î²ñ¾ì¥í¥Ó¡¼¡¦CDÊªÈÎ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Æ¡¢ËÜCD¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¡£ÅöÆü¡¢Í½Ìó¤·¤¿Êý¤ËÆÃÅµ¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×(¼Ì¿¿¡¦¹â¤µÌó10Ñ)¤òÀèÃå¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
(C)±ßÃ«¥×¥í (C)¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¸å´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¶¦ÌÄ¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖBRIGHT EYES¡×¤òÃ´Åö¤·¤¿ASH¡¢Á°´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖMissing Link¡×¤òÃ´Åö¤·¤¿MindaRyn feat. ASH¤ËÂ³¤¡¢Î¾¼Ô¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡£
10·î¤è¤êÊª¸ì¤Î¸åÈ¾Àï¤ØÆÍÆþ¤¹¤ë¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¤ÎED¡Ö¶¦ÌÄ¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¼ÀÁö´¶¤¢¤ë¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤ËASH¤ÈMindaRyn¤ÎÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤¬¶¦ÌÄ¤¹¤ë°ì¶Ê¤Ç¡¢½ªÈ×¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤ËÊª¸ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£ASH¤¬¼ê¤¬¤±¤¿ºîÉÊ¤Ë´ó¤êÅº¤¦²Î»ì¤È¡¢Æó¿Í¤ÎÀ¼¤¬¸ò¸ß¤Ë½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¥µ¥Ó¤âÄ°¤¤É¤³¤í¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢10·î22ÆüÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÉ½»æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¥¢¡¼¥Þ¡¼¡×¤òÅ»¤¤¡¢¥ä¥ê¾õ¤ÎÉð´ï¡Ö¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¥Ï¥ë¥Ð¡¼¥É¡×¤ò¹½¤¨¤ë¥ª¥á¥¬¤¬ÅÐ¾ì¡£³Ú¶Ê¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ëÎÏ¶¯¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÉ¬¸«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢9·î14Æü(Æü¡¦³«¾ì15:30/³«±é16:30/½ª±é19:30Í½Äê)¤Ë¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£¡¦Kanadevia Hall¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖTSUBURAYA CONVENTION 2025 ¡¿ ULTRAMAN MUSIC LIVE ¡Á¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óº²2025¡Á¡×¤Î²ñ¾ì¥í¥Ó¡¼¡¦CDÊªÈÎ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Æ¡¢ËÜCD¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¡£ÅöÆü¡¢Í½Ìó¤·¤¿Êý¤ËÆÃÅµ¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×(¼Ì¿¿¡¦¹â¤µÌó10Ñ)¤òÀèÃå¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
(C)±ßÃ«¥×¥í (C)¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ