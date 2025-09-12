²¬ºêÂÎ°é¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¡ãOKAZAKI ROCK FESTIVAL¡ä½Ð±é¼Ô¡õ¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ëÈ¯É½
²¬ºêÂÎ°é¤¬¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãOKAZAKI ROCK FESTIVA 2025¡ä¤Î½Ð±é¼Ô¤È¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
²¬ºêÂÎ°é¥½¥í¤È´û¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡¦¥Ý¥Æ¥ÈÃµ¸¡Ââ¤Ë²Ã¤¨¡¢Åìµþ¤ÈÂçºå¤Ç°Û¤Ê¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Âçºå¸ø±é¤Ï²¬ºêÂÎ°é´Þ¤à3¿ÍÁÈ¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¤¤¤¶¤æ¤«¤ó¤È¤¹¡ª¡¢Åìµþ¸ø±é¤ÏÃÓÅÄ°½»Ò¤È¤Î¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥å¥ª¡¦Pool on the Hill¤¬¤Ä¤È¤á¤ë¡£
Åìµþ¸ø±é¤Ï´û¤Ë¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âçºå¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä¤Ï9·î13Æü10»þ¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¡£
◾️¡ã²¬ºêÂÎ°é¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØOKAZAKI ROCK FESTIVAL 2025¡Ù¡ä
¡¦2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÂçºå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì
¡¦2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦Kanadevia Hall (TOKYO DOME CITY HALL)¡¡¢¨SOLD OUT!
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È
2025Ç¯9·î13Æü¡Ê⼟¡Ë10:00 ¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä
¡¦ÅòÃç´ÖÄ¾Çä½ê¡§https://www.shimizuonsen.com/ouken/
¡¦¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡§https://eplus.jp/okazaki-rock-festival/
¡¦¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://l-tike.com/okazaki-rock-festival/
L¥³¡¼¥É:54652
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡§https://w.pia.jp/t/okazaki-rock-festival/
P¥³¡¼¥É:304-509
À¶⽔⾳Àô 06-6357-3666 (Ê¿⽇15:00¡Á18:00) / info@shimizuonsen.com
◾️CD¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSuffer¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î10Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://okazakitaiiku.lnk.to/Suffer_
´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜDVD¡¿¥¢¥Ë¥á½ñ¤²¼¤í¤·ÈÇ¸¢»ÈÍÑ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï4,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
M1:Suffer
M2:²¶¤Ë¹ð¤°
M3:±§Ãè¤ÈÄ¹Ìî (²¬ºêÂÎ°é Remix)
M4:Suffer (TV Size)
M5:Suffer (Instrumental)
¡¦DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
24»þ´ÖÀ¸ÇÛ¿®¶Êºî¤ê¹ç½É ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥«¥Ã¥ÈVer.
¢¡¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦Amazon.co.jp¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥Þ¥ë¥Á¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°
¡¦TOWER RECORDSÁ´Å¹(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à / °ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯)¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à¡Ë¡¦¡¦¡¦¡¡¤Þ¤·¤«¤¯¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦²¬ºêÂÎ°é¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖWallets¡×²ñ°÷¸ÂÄêÆÃÅµ¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É 3¼ï¥»¥Ã¥È
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏSony Music Shop¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ËÀèÃå¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤´ÃíÊ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢²¬ºêÂÎ°é¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖWallets¡×¤Î²ñ°÷ÍÍ¤Î¤ß¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¦²¬ºêÂÎ°é¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖWallets¡×¡§https://okazakitaiiku-wallets.com/s/n149/
¢¡Ãí°Õ»ö¹à
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÆÃÅµ³¨ÊÁ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Amazon.co.jp¡¢¤½¤ÎÂ¾°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÉÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤È ¡ÉÆÃÅµÈóÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ë¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤«¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¡CD¥À¥Ö¥ë¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
2023Ç¯5·î24ÆüÈ¯Çä¥·¥ó¥°¥ë¡ÖKnock Out¡×¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëCD¥À¥Ö¥ë¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢2025Ç¯9·î10ÆüÈ¯Çä¤ÎËÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ØSuffer¡Ù¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤ËÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤é¤¯¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¦¥À¥Ö¥ë¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµÆâÍÆ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼2¼ï¥»¥Ã¥È¡ã±þÊç¼ÔÁ´°÷¡ä
±þÊçÊýË¡¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï2025Ç¯9·î10ÆüÈ¯Çä¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSuffer¡×ÉõÆþ¤Î±þÊç¥Ï¥¬¥¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSuffer¡×
ÇÛ¿®URL¡§https://okazakitaiiku.lnk.to/Suffer
◾️TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Þ¤Ã¤¿¤¯ºÇ¶á¤ÎÃµÄå¤È¤¤¿¤é¡Ù
¢¡ÊüÁ÷¾ðÊó
7·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êTOKYO MX¡¢¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡¢KBSµþÅÔ¡¢BS11¡¢AT-X¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡ª
AT-X Ëè½µ²ÐÍË 23»þ30Ê¬¡Á
¡Ú¥ê¥Ô¡¼¥ÈÊüÁ÷¡ÛËè½µÌÚÍË11»þ30Ê¬¡Á¡¿Ëè½µ·îÍË17»þ30Ê¬¡Á
TOKYO MX¡¡Ëè½µ²ÐÍË24»þ30Ê¬¡Á
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡¡Ëè½µ²ÐÍË24»þ30Ê¬¡Á
KBSµþÅÔ¡¡Ëè½µ²ÐÍË24»þ30Ê¬¡Á
BS11¡¡Ëè½µ²ÐÍË24»þ30Ê¬¡Á
»°½Å¥Æ¥ì¥Ó¡¡7·î9Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË24»þ20Ê¬¡Á
¢¨ÊüÁ÷Æü»þ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ABEMA¤Ë¤ÆÃÏ¾åÇÈÀè¹Ô¡¦Ã±ÆÈºÇÂ®ÇÛ¿®·èÄê¡ª
ABEMA¡¡7·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êËè½µ²ÐÍË 24:00¡Á
¢¡ÇÛ¿®¾ðÊó
7·î6Æü¡ÊÆü¡Ë24:00¡Á°Ê²¼¤ÎÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ½ç¼¡ÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¡¦¸«ÊüÂê¥µ¥¤¥È
£ä¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢
niconico(¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡¿¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë
U-NEXT
¥¢¥Ë¥áÊüÂê
Lemino
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
Hulu
DMM TV
TELASA
J:COM STREAM
milplus ¸«ÊüÂê¥Ñ¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥à
Amazon Prime Video
FOD
¥¢¥Ë¥á¥Õ¥§¥¹¥¿
¡¦ÅÔÅÙ²Ý¶â¥µ¥¤¥È
Rakuten TV
HAPPY!Æ°²è
¢¡INTRODUCTION
¤«¤Ä¤Æµ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤òÃÛ¤¡¢Ì¾À¼¤òÍß¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤¿Ì¾ÃµÄå¤¬¤¤¤¿¡£
¤É¤ó¤Ê»ö·ï¤âÂ¨²ò·è¡ª¡¡Èà¤Ë²ò¤±¤Ê¤¤Ææ¤Ï¤Ê¤¤¡ª
¹â¹»À¸ÃµÄå¡¢Ì¾±À·Ë°ìÏº¡ª
¡Ä¡Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï10Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Î¤³¤È¡£
¹øÄË¤ËÏ·´ã¡¢ÃÎ³Ð²áÉÒ¡£¤¹¤Þ¤Û¤È¤Ï¡©JK¤È¤Ï¡©
µ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¹â¹»À¸Ì¾ÃµÄå¤â¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï»þÂå¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¡Ä
¡ØºÍÇ½¤¬¸Ï¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡½¡½¤¿¤À¾¯¤·¡¢¼ã¤µ¤ò¼º¤Ã¤¿¤À¤±¤µ¡£¡Ù
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Ì¾±ÀÃµÄå»öÌ³½ê¤Ë¼ã¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¡¢
¿¿Çò¤¬½õ¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È²¡¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£
¤É¤¦¤ä¤éÃµÄå¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡ª¡©
¤ª¤¸¤µ¤óÃµÄå¤È¸ÄÀÇÉÈþ¾¯½÷¡Ê¼«¾Î¡ËJK½õ¼ê¤Î¡¢
Æ°Ø©Æ°Ø©¡Ê¥É¥¥É¥¡Ë¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Æü¾ï¤¬º£¡¢»Ï¤Þ¤ë¡ª
¢¡STAFF
¸¶ºî:¡Ø¤Þ¤Ã¤¿¤¯ºÇ¶á¤ÎÃµÄå¤È¤¤¿¤é¡Ù(Ãø:¸Þ½½ÍòÀµË®/ÅÅ·â¥Þ¥ª¥¦Ï¢ºÜ)
´ÆÆÄ:µ×¾ë¤ê¤ª¤ó
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®:ÃÓÅÄÎ×ÂÀÏº
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ:¸Å²ì¸Þ½½Ï»
Èþ½Ñ´ÆÆÄ:耼ÅèÁÔ»Ö(ÁðÆå)
Èþ½ÑÀßÄê:À®ÅÄ°ÎÊÝ(ÁðÆå)¡¦¿·°æ²ÂÆà
¿§ºÌÀß·×:Áê¸¶ºÌ»Ò
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó:¤¨¤È¤¦À¿
2D¥Ç¥¶¥¤¥ó:ÁÒ»ýÈþÎ¤¡¦ÁýÅÄºéµª(°°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó)
3DCG:¥µ¥ó¥¸¥²¥ó
»£±Æ´ÆÆÄ:Ä¹Ã«ÀîÆàÊæ(°°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó)
ÊÔ½¸:±ÝÅÄÈþºé(¥¨¥Ç¥£¥Ã¥Ä)
²»¶Á´ÆÆÄ:¤¨¤Ó¤Ê¤ä¤¹¤Î¤ê
²»¶Á¸ú²Ì:ÁÒ¶¶Íµ½¡(¥ª¥È¥Ê¥ê¥¦¥à)
²»³Ú:µÆÃ«ÃÎ¼ù
²»³ÚÀ©ºî:KADOKAWA
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî:¥é¥¤¥Ç¥ó¥Õ¥£¥ë¥à
¢¡MUSIC
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡§¡ÖSuffer¡×²¬ºêÂÎ°é
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡§¡ÖGORI¡ùGORI Feez e-Girl!!¡×¿¿Çò(CV:²Öß·¹áºÚ)VSÌû²÷¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á(CV:¿ùÅÄÃÒÏÂ)
¢¡CAST
Ì¾±À·Ë°ìÏº¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì
¿¿Çò¡§²Öß·¹áºÚ
ÍâÛØ¥æ¥¦¡§»³¸ýÃÒ¹
É÷´¬¥Ï¥Ê¡§Ê¿Ìî°½
º¬ÄÅÂÀÏº¡§²ÏÀ¾·ò¸ã
À±Ìî¥¢¥º¥Ï¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤
É÷¤Á¤ã¤ó¡§ÏÂÂ¿ÅÄÈþºé
¥±¥ë¥Ù¥í¥¹¡§ËÙ°æÃãÅÏ
ÈþÇÏºäÁíÌé¡§²ÃÀ¥¹¯Ç·
Æý¼ó»î¿©¤ª¤¸¤µ¤ó¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
½½»ú¶»ÌÓ¤ª¤¸¤µ¤ó¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
¥í¡¼¥×Âç¹¥¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
¥³¡¼¥Á¡§ÈÓÅç È¥
¢¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://mattan-anime.com
¢¡¸ø¼°X¡§@mattan_anime
¢¡²¬ºêÂÎ°é ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡²¬ºêÂÎ°é ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡²¬ºêÂÎ°é ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡²¬ºêÂÎ°é ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡²¬ºêÂÎ°é ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok