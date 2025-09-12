LUNA SEA¡¢¿¿Ìð¤Ë±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¹¥¿¡¼¥È
9·î8Æü¤ËLUNA SEA¤Î¥É¥é¥à¡¦¿¿Ìð¤¬¼«¿È¤ÎÉÂ¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸øÉ½¡£¤³¤ÎÅÙLUNA SEA¤ÎÂ¾¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ç¡¢SLAVE¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤Î¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¡È¿¿Ìð¤Ë±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤è¤¦¡É¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖSLAVE¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È for ¿¿Ìð -MESSAGES for SHINYA-¡×¤¬»ÏÆ°¤·¤¿¡£
LUNA SEA¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖSLAVE¡×²ñ°÷¤Ë¿¿Ìð¤Ø¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊç¤ê¡¢¿¿Ìð¤ËÄ¾ÀÜÆÏ¤±¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢LUNA SEA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¥Ú¡¼¥¸¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
◼︎SLAVE¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È for ¿¿Ìð -MESSAGES for SHINYA-
https://www.lunasea.jp/MESSAGES_for_SHINYA
¤Þ¤¿¡¢¿¿Ìð¤¬¡È¤Ï¤À¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂç»È¡É¤òÌ³¤á¤ë½Ð¿ÈÃÏ¤Î¿ÁÌî»Ô¤Ç¤â¡¢Ä¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊç½¸¤¹¤ë´ë²è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¿ÁÌî»ÔÆâ¤ÎÅêÈ¡¾ì½ê¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¢¤ë¥«¡¼¥É¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤ÅêÈ¡È¢¤ØÄó½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢9·î27Æü¡¦28Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¿ÁÌî¤¿¤Ð¤³º×¡×¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Æ·Ç¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¡Ö¿ÁÌî¤¿¤Ð¤³º×¡×¤Ë¤Ï¡¢¿¿Ìð¤â¼Ö°Ø»Ò¤Ç¤Î»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◼︎¤Ï¤À¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂç»È ¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ø¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1757646577683/index.html
¿¿Ìð¤¬ºÆ¤ÓLUNA SEA¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë¤½¤Î»þ¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¿¿Ìð¤ØÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ãLUNATIC FEST. 2025¡ä¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢11·î9Æü¤¬¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤·¡¢11·î8Æü¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¥ë¥Ê¥Õ¥§¥¹¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢¿¿Ìð¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¤¬¸«¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ½¸¤¦¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î»×¤¤¤¬¡¢´ñÀ×¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¨¡¨¡¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¤¤¤Ä¤âLUNA SEA¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤´¤¯°ìÉô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¤´²ÈÂ²¤À¤±¤Ç¤³¤Î¸½¼Â¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢
¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢²¶¤¿¤Á¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢SLAVE¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¿¿Ìð¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
SLAVE¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ï¡¢LUNA SEA¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Ãç´Ö¤Ç¤¢¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£
º£¤³¤½²¶¤¿¤Á¤Î·ëÂ«¤ò¸«¤»¤ë»þ¤Ç¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁÛ¤¤¤¬¡¢É¬¤º¿¿Ìð¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¿Ìð¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¡¢²¶¤¿¤Á¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¿¿Ìð¤ËÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¡¢5¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¡£
²¶¤¿¤ÁLUNA SEA¤È°ì½ï¤Ë¡¢¿¿Ìð¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢Êâ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Dear SLAVES
from RYUICHI / SUGIZO / INORAN / J
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
