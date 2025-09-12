¡ÖÎáÏÂ¤ÎÉÔÊ¿Åù³Ð½ñ¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿ÀÖÂô»á¡¢£¸£±Ãû±ßÅê»ñ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÍø±×¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î°Ê³°¤Ë´Ø¤ï¤ê¤è¤¦¤Ê¤¤¡×
¡¡»²±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ï£±£²Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÊÄ²ñÃæ¿³ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Áê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬£µ£µ£°£°²¯¥É¥ë¡ÊÌó£¸£±Ãû±ß¡Ë¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿ÆüÊÆ¤Î³Ð½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÉÔÊ¿Åù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡³Ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬»²²Ã¤·¤Ê¤¤¡ÖÅê»ñ°Ñ°÷²ñ¡×¤¬Åê»ñÀè¤ò¿äÁ¦¤·¤Æ¡ÖÊÆÂçÅýÎÎ¤¬ÁªÄê¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¹âÌÚ¿¿Íý»á¤¬¡ÖÎáÏÂ¤ÎÉÔÊ¿Åù³Ð½ñ¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÖÂô»á¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÍø±×¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î°Ê³°¡¢´Ø¤ï¤ê¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£ÆüËÜÂ¦¤¬Æ±°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÖÂçÅýÎÎ¤Ë¡Ê°Æ·ï¤¬¡Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£