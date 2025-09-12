µþÅÔ»Ô±Ä¥Ð¥¹¤Ç¼«Æ°±¿Å¾¼Â¸³¤Ø¡¡±¿Å¾¼êÉÔÂ²ò¾ÃÁÀ¤¤
¡¡µþÅÔ»Ô¤Ï12Æü¡¢»Ô±Ä¥Ð¥¹¤Î¼«Æ°±¿Å¾Æ³Æþ¤Ë¸þ¤±¡¢¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£±¿Å¾¼ê¤¬Æ±¾è¤·±¿Å¾Áàºî¤Î°ìÉô¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Ã´¤¦¡Ö¥ì¥Ù¥ë2¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò2025Ç¯ÅÙËö¤Ë¤â»Ï¤á¤ë¡£±¿Å¾¼êÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÁÀ¤¤¡£»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¯Îá»Ô¤Ç¤ÏÌ±´Ö¥Ð¥¹¤Î¼«Æ°±¿Å¾¤ÏÎã¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢»Ô±Ä¥Ð¥¹¤Ï½é¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¼Â¸³¤Ë¸þ¤±¡¢¥ë¡¼¥È¤ä¼ÖÎ¾¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤áÄ´ºº¤¹¤ë¡£¥ì¥Ù¥ë2¤Î¼Â¸³¤ÎÂ¾¡¢»ÔÌ±¤Ë¤è¤ë»î¾èÂÎ¸³¤âÍ½Äê¡£26Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ë¡¢ÆÃÄê¾ò·ï²¼¤Ê¤é±¿Å¾¼ê¤Ê¤·¤ÇÁö¹Ô¤Ç¤¤ë¡Ö¥ì¥Ù¥ë4¡×¤Ç¤â¼Â¸³¤·¡¢28Ç¯ÅÙÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£