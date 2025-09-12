ÃÏÊýºâÀ¯°ÂÄê²½¤ò¼óÁê¤ËÁÊ¤¨¡¡¸ºÀÇÏÀ½ä¤ê¡¢11¸©ÃÎ»ö
¡¡´ä¼ê¤ä»³Íü¤Ê¤É11¸©¤ÎÃÎ»ö¤Ï12Æü¡¢´±Å¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Ê¤É¤Î¸ºÀÇÏÀ¤ò½ä¤ê¡¢ÃÏÊýºâÀ¯¤Î°ÂÄê²½¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£½ªÎ»¸å¡¢»³Íü¸©¤ÎÄ¹ºê¹¬ÂÀÏºÃÎ»ö¤¬µ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¸ºÀÇ°ìËÜ¤ä¤ê¤ÎµÄÏÀ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤¯¤È¡ÊÀÇ¼ý¸º¤Ç¡ËÃÏÊýºâÀ¯¤ÏÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£Ç§¼±¤Ï¶¦Í¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡´ä¼ê¸©¤ÎÃ£ÁýÂóÌéÃÎ»ö¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ò¿Ê¤á¤¿Ìó10Ç¯´Ö¤ÇÅìµþ°ì¶Ë½¸Ãæ¤Ï¤à¤·¤í²ÃÂ®¤·¤¿¤È»ØÅ¦¤·¡¢ÃÏÊý¤ËÌ±´ÖÅê»ñ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤àÀ¯ºö¤¬É¬Í×¤À¤È¶¯Ä´¡£»°½Å¸©¤Î°ì¸«¾¡Ç·ÃÎ»ö¤Ï¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯ÂÐºöÄ£¡×¤¬É¬Í×¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤ÈÃÎ»ö¤Î°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤Ïº£½µ3²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢·×29ÉÜ¸©ÃÎ»ö¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£